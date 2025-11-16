Christian Carracedo, un dolor de cabeza para el Dépor

Carracedo, extremo del Córdoba LaLiga Hypermotion

Cinco veces se ha cruzado en el camino del Deportivo y, aunque solo ha marcado un gol y exhibe un triunfo ante los blanquiazules, Christian Carracedo es un jugador que no pasa inadvertido para la afición deportivista, ya que ha sido uno de los jugadores más destacados de su equipo en cada uno de los duelos. Esta tarde (18,30 horas, Nuevo Arcángel) será su sexto pulso con los herculinos.

El extremo derecho catalán se midió al equipo herculino por primera vez el 4 de junio de 2022. En aquel momento, jugaba en el Linares, que se enfrentó al Dépor en las semifinales del playoff de ascenso. Los andaluces, entrenados por Alberto González, actual técnico del Albacete, finalizaron la liga regular en el quinto puesto del Grupo 2, mientras que el equipo coruñés fue segundo del Grupo 1.

Titular indiscutible, Carracedo registró cinco dianas y cuatro asistencias aquel curso. En el cruce con el Dépor le tocó encarar al lateral zurdo blanquiazul Héctor Hernández, al que dio mucha guerra aquella noche. Y es que, aunque el cuadro blanquiazul, entrenado por Borja Jiménez, goleó (4-0), el primer tanto no se produjo hasta el tiempo de descuento de una primera parte en la que el extremo del Linares metió el miedo en el cuerpo a los locales.

Solo en los siete primeros minutos, ya se había incrustado por su banda como un cuchillo en tres ocasiones, en las que sirvió varios centros buenos al área. Uno de ellos le llegó a su compañero Etxaniz, que no adelantó a su equipo porque su remate se estrelló en el cuerpo de Ian Mackay.

En el tramo final de la primera mitad, además, protagonizó una buena acción personal con la que rozó el gol.

Aunque en la segunda mitad siguió siendo una de las principales armas del Linares, se rompió el partido y ya no llegó con tanta claridad.

Carracedo fichó ese verano por el Córdoba, que coincidió con el Deportivo en el Grupo 1 de la Primera RFEF durante la campaña 2022-23. El catalán fue titular en los dos encuentros que disputaron los califas contra el equipo blanquiazul. En Riazor (0-0), en la primera vuelta, pasó más inadvertido, pero volvió a tener bastante protagonismo en el choque del Nuevo Arcángel (1-1), donde volvió a hacer mucho daño por su banda. En esta ocasión fue Raúl Carnero el que le sufrió y, de no ser por un paradón de Mackay, habría firmado su primer tanto frente al cuadro deportivista.

Estreno goleador

Esa diana sí se produjo en su siguiente pulso con los coruñeses. Fue la campaña pasada, en la quinta jornada de Segunda División. El Córdoba se llevó los tres puntos (2-0) con un recital de fútbol fundamentado, sobre todo, en los dos ocupantes de la banda derecha, el lateral Carlos Albarrán y Carracedo, que percutieron como quisieron por un costado en el que jugó Ximo a pierna cambiada. El ex del Linares parecía un bólido que no pudieron detener los blanquiazules. De hecho, abrió el camino del triunfo de su equipo a los 42 minutos con un disparo potente y lejano, tras un robo en el campo del Deportivo.

El equipo coruñés y el andaluz se enfrentaron por última vez el pasado marzo, en Riazor (1-1). Carracedo fue titular, aguantó 71 minutos y, cómo no, otra vez fue de los jugadores más activos de su equipo en ataque. De hecho, dio la asistencia a Álex Sala, autor del gol verdiblanco.

En esta ocasión, fue Rafa Obrador el encargado de tapar una banda por la que el extremo cordobesista volvió a mostrarse como un puñal, aunque le faltó la precisión de sus duelos anteriores.