A Coruña, la ciudad líder

Deportivo, Básquet Coruña y OAR lideran sus competiciones F. FERNÁNDEZ - J. ALBORÉS

Hay días en los que parece que todo sale redondo. Cuatro de los equipos coruñeses más representativos, Deportivo (fútbol), Básquet Coruña (baloncesto), OAR (balonmano) y Marineda (hockey patines), lideran las clasificaciones de las competiciones en las que participan, todos en la división de plata y con legítimas aspiraciones de dar el salto de categoría, como ese Fabril que el fin de semana que viene tratará de recuperar la primera posición en Segunda RFEF en un duelo directo con el líder actual. Obviamente, el Liceo, que nunca se va de la élite, sigue ahí. A Coruña manda y es como para sentirse orgulloso, celebrarlo y apretar los dientes para no caerse de esas posiciones.

La guinda la puso el Deportivo en Córdoba, victorioso (1-3) en un terreno complicado ante un equipo que hace las cosas tan bien que llevaba ocho jornadas sin perder. Hasta que llegó el equipo que adiestra Antonio Hidalgo, rehecho tras uno de esos inevitables baches que alberga la categoría a modo de emboscada y que tan nerviosos ponen a cierto personal. En esta carrera de fondo, el Deportivo suma y se ve de nuevo al frente de la tabla, con un triple empate que involucra a Las Palmas y Racing y que sirve para advertir que no será sencillo llegar al objetivo del ascenso. Queda mucha piedra por picar.

El triunfo y el regreso al liderato llegó en un duelo pleno de matices, bien trabajado por el equipo, resuelto en dos acciones puntuales y con sufrimiento final ante un equipo que jugaba en inferioridad numérica. Así es el fútbol. ¿Jugó un buen partido el Deportivo? ¿Lo jugó Yeremay? Reparemos en el talentoso futbolista grancanario. El examen durante una larga hora de partido parecía que apuntaba a un suspenso, pero de pronto se sacó un pase caño que habilitó a Quagliata para el primer gol. Poco después, tras el empate local, resolvió con un Panenka de libro el penalti que valió tres puntos y antes del final le dio un pase a Mella para dejarlo sólo ante el 1-3 definitivo. El actor principal hizo mutis durante unos cuantos minutos del metraje del encuentro. Pero aquello ya era cine. Así que sí, jugó un buen partido Yeremay. Qué duda cabe, diría Arsenio.

El triunfo delata, en todo caso, que el Deportivo hizo bastantes cosas bien. Durante el nudo del partido trabajó bien las soluciones para dejar atrás la codiciosa y trabajadísima presión alta del rival. Hidalgo hizo una maniobra en la pizarra para ello, guardar a Mella y llamar a filas a Luismi Cruz, que le daba líneas de pase por dentro porque transitaba desde el costado para buscar junto a Mario Soriano esa claridad en la salida. Como además no era la única estrategia para no sufrir apuros el equipo pudo crecer algo con balón, detalle importante ante un rival que es un martillo, que lo fue de hecho durante bastantes minutos en los que encerró al Dépor en su campo. Pero siempre estuvo presente la amenaza. Y un tal Yeremay acabó diciendo presente.

El partido fue siempre vibrante porque se abocó a ese ida y vuelta que a Hidalgo no termina de gustarle, siempre preocupado porque el equipo se arme con balón para estar dispuesto para correr hacia atrás, o hacia delante, si la redonda cambia de posesión. La lluvia, incesante, acabó de darle a todo un tono épico.

Y llegó el desenlace, estrepitoso y feliz para el deportivismo. Yeremay abrió la puerta para entrar en el partido con una genialidad, un pase entre las piernas de un zaguero para la llegada de Quagliata, que le pegó con el alma hacia la escuadra y festejó el gol como si fuese Tardelli en el 82. Nada estaba decidido. El Córdoba tiene recursos futbolísticos porque, sin que le sobren los económicos, hace tiempo que hace las cosas bien y le da continuidad a una idea. En el flanco izquierdo armó una emboscada que acabó en el tanto del empate, una respuesta rápida y contundente al órdago deportivista.

En la banda estaba Hidalgo barruntando la entrada de Mulattieri y de Mella. No encontraba el momento en medio de tanto marasmo. No le dio tiempo a hacerlo cuando Eddahchouri acudió a rematar un centro al área del efervescente Quagliata y Rubén Alves casi le desnuda. El árbitro no lo vio en directo y al VAR le costó percibir el destape. Pero tras largos minutos se acudió al punto de penalti. Y en esa suerte Yeremay siempre suele ser indescifrable. En mitad de tanta excitación detuvo el mundo y armó un Panenka sutil y preciso del que Djalminha habrá disfrutado con una caipirinha en la mano. El genio brasileño quiso llegar, en su día, a la línea de gol de San Siro antes del balón. Yeremay casi pudo haberlo hecho en el Nuevo Arcángel. Luego aún tuvo tiempo de darle un pase más a Mella que sentenció el triunfo.

No entremos en sutilezas, disfrutemos del momento. Deportivo, Básquet Coruña y OAR, también el nuevo Marineda, juegan partidos de plata, pero las emociones son de oro y dentro de no mucho no nos acordaremos de los detalles o las interioridades con las que se puede relatar esta jornada, tan sólo guardaremos en la memoria que el 16 de noviembre de 2025 A Coruña fue, más que nunca si ello es posible, la ciudad líder.