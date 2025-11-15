Iván Ania busca su reválida con el Dépor

Iván Ania durante un partido del Córdoba de esta temporada LaLiga Hypermotion

Iván Ania decía en la previa del compromiso ante el Deportivo que “aunque todos los partidos tienen el mismo valor”, vencer a los herculinos sería “una victoria con mucho más valor moral”. No solo para el Córdoba, que suma ocho jornadas invicto, también para el técnico ovetense, aunque en su caso más por su estadística particular con los blanquiazules, tanto en su perfil de jugador como posteriormente como entrenador. Dos triunfos como futbolista y tan solo una como míster. Poco premio y máxima motivación para el preparador del Córdoba de cara a la cita de este domingo a las 18.30 horas en el Nuevo Arcángel.

Si nos detenemos en el apartado futbolístico, el Deportivo es el segundo equipo al que más veces se ha enfrentado de corto (13), solo por detrás del Zaragoza, con 14 encuentros. Pero su balance defendiendo hasta tres camisetas (Oviedo, Tenerife y Cádiz) en sus enfrentamientos con los herculinos es de dos victorias, mismo número de empates y nueve derrotas. Precisamente en uno de esos triunfos marcó un gol. Fue en la campaña 1995-1996 en la abultada victoria de los ovetenses en Riazor (0-4). Ania firmó el cuarto tanto saliendo desde el banquillo, en un triunfo en el que Carlos Muñoz rubricó dos dianas y Jerkan anotó una. Tuvo que esperar hasta el curso 2001-02, en las filas del Tenerife, para volver a sumar de tres ante el Dépor. En el Heliodoro Rodríguez López, el cuadro tinerfeño entrenado por Pepel Mel ganó 3-1 y con Ania disputando íntegra la contienda. Marioni fue el bigoleador de un partido en el que también marcó Hugo Morales para los locales. Víctor Sánchez del Amo hizo la fiana para el Deportivo. Su balance como jugador ante el Dépor se completa con tablas con el Oviedo (1997-98) y el Cádiz (2005-06) y las derrotas (hasta nueve) sumando las cosechadas precisamente con el equipo asturiano, Tenerife y Cádiz.

Tampoco le ha ido excesivamente bien a Ania cuando se ha tenido que medir al Deportivo ya como dueño de un banquillo. Ha sido con hasta tres diferentes equipos al mando (Racing de Santander, Algeciras y Córdoba) y de cinco citas, tan solo en una salió triunfador, precisamente con la escuadra blanquiverde. El matiz en este balance es que en los dos últimos enfrentamientos del preparador asturiano contra los blanquiazules ha puntuado. En la pasada campaña el Córdoba se impuso por 2-0 en el Nuevo Arcángel, con dianas de Carracedo y Ander Yoldi. El choque de la segunda vuelta en Riazor se saldó con tablas (1-1). Álex Sala adelantó a los visitantes en el minuto 50 y Eddahchouri empató el choque en el 61. Buenos números recientes de Ania que contrastan con las sendas derrotas que sufrió a manos de los coruñeses en su etapa en el Algeciras en la campaña 2021-22, con ambos equipos compitiendo en Primera Federación. 1-2 claudicó en el Nuevo Mirador, a manos de Mario Soriano y Max Svensson (marcó Turrillo para los locales). Y en Riazor sufrió un duro correctivo (4-0), con doblete de Svensson y tantos de Soriano y Yeremay en el estreno de Rubén de la Barrera.

El primer duelo contra el Deportivo para Ania como técnico había sido en la campaña 2019-2020, en Segunda División, como míster el Racing de Santander. En el Sardinero el Dépor rescató un punto gracias a un tanto de Jovanovic, que respondió a Yoda (1-1). Más allá de estadísticas, el choque de esta tarde medirá a dos equipos que llegan en buena dinámica y a dos técnicos que se consideran amigos, ambos exjugadores y que están construyendo una sólida carrera en Segunda División. Ania quiere redondear el buen momento colectivo saliendo victorioso en su particular reválida contra el Deportivo.