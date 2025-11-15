En la mesa de Loureiro solo se sientan otros cuatro

Loureiro, durante el partido contra el Sporting de Gijón en Riazor Javier Alborés

En este fútbol de hoy en el que el calendario y la acumulación está en boca de todos, incluso en la de Antonio Hidalgo como bien reflejó la rueda de prensa del técnico antes de la visita al Córdoba, la disponibilidad es una de las mayores virtudes que puede presentar un futbolistas. Estar siempre. Mejor o peor, pero poder levantar la mano cada vez que un entrenador pronuncia tu nombre. Esta circunstancia es más sencilla en categorías como Segunda División, siempre valoradas por su longitud, pero que presenta más una extensión ‘maratotiana’ que al sprint, ya que apenas hay semanas de tres partidos. En todo caso, esto no debe quitar mérito a esos incombustibles que, jornada tras jornada, aparecen en las alineaciones cuando empieza a rodar el balón y se despiden del árbitro sobre el césped en el momento que da los tres pitidos. Principalmente porque, una temporada más, no sobran en esta Hypertensiones y el Deportivo tiene uno: Miguel Loureiro.

El futbolista de Cerceda regresó en verano para asumir el mayor reto de su carrera: llegar a Primera División con el equipo de su vida. Desde el primer momento dejó claro que no iba a ser un mero espectador en ese trayecto y se convirtió en indiscutible para Antonio Hidalgo también en Riazor después de ser capitán general en El Alcoraz. De esta forma y después de 13 jornadas, Loureiro es el único futbolista de campo del Dépor que puede presumir de haberlo jugado todo (1.170').

El defensa toma de esta forma el relevo de Pablo Vázquez, que el curso pasado abanderó la pelea por el pleno de minutos hasta que en la última jornada perdió esa condición al ser suplente ante el Elche. Loureiro ha sido hasta el momento titular en todos los encuentros y ha disputado todos los minutos, situación que no parece que vaya a cambiar por decisión técnica y cuya principal amenaza es el aspecto disciplinario. El jugador blanquiazul acumula ya tres amarillas, lo que hará complicado extender este registro durante todo el curso aunque consiga esquivar las lesiones.

Porque esa es otra de las garantías que presentaba el fichaje de Loureiro. El Dépor fichó con él a un profesional que durante los últimos años apenas se ha perdido partidos. Desde la 2021-22 con el Racing de Ferrol en Primera RFEF, el cercedense se ha ido por encima de los 3.200 minutos en cada una de las últimas campañas, teniendo su techo en la 2023-24 en Huesca, disputando 43 encuentros y más de 3.521’. El curso pasado empezó la Liga en el dique seco por unos problemas físicos, los únicos que sufrió y que no le privaron de irse a más de 31 partidos.

Defensas duraderos

La exigencia de la categoría de plata hace que los jugadores capaces de mantenerse en pie jornada a jornada, minuto a minuto, sea un grupo selecto que va perdiendo miembros a medida que avanzan los meses. Sin contar a los porteros, que obviamente tienen más sencillo estar siempre sobre el césped, solo hay cuatro jugadores que se sientan con Loureiro a esa mesa del pleno de minutos.

Dos de ellos, además, van desde este viernes un paso por delante. Son los centrales Sergio Barcia y David Torres, de Las Palmas y Valladolid respectivamente, que abrieron la jornada 14 disputando el partido completo en el triunfo canario ante el cuadro pucelano (1.260'). El grupo lo completan el francés Jérémy Mellot, uno de los fichajes en los que sí acertó el Castellón (juega este sábado), y Grego Sierra, del Burgos. Este último tiene además el mérito añadido de, a pesar de su condición de defensa, como el resto de los protagonistas, ha sumado ya para su equipo dos goles y una asistencia.

Omnipresente Loureiro

El impacto de Loureiro en el Deportivo de momento no ha llegado en forma de goles o asistencias, apartados en los que siempre sumó en las últimas temporadas, pero al mismo tiempo está lejos de ser únicamente cuantitativo por su tiempo sobre el césped. El gallego ha sido uno de los futbolistas más regulares de la retaguardia deportivista a pesar de que Hidalgo ha ido moviéndolo a lo ancho de la línea con el paso de las jornadas.

Con Ximo cogiendo la forma en el inicio de Liga, Loureiro empezó como lateral derecho, para luego acomodarse en el eje de la zaga con la entrada del andaluz. En la última vuelta de tuerca del técnico para frenar la sangría de malos resultados, la confianza que tiene en el jugador lo ha llevado a pedirle que cambie de perfil para jugar como central, pero en la izquierda, facilitando la entrada de Arnau Comas. La única posición que no ha probado es la de lateral izquierdo. Por ahora.