Córdoba-Deportivo

Córdoba-Deportivo: Cómo y dónde ver en directo la jornada 14 de LaLiga Hypermotion

El equipo blanquiazul visita el Nuevo Arcángel buscando la tercera victoria consecutiva

Esther Durán
15/11/2025 09:03
Los jugadores del Córdoba celebra un gol en El Arcángel
Los jugadores del Córdoba celebra un gol en El Arcángel
Córdoba CF

El Córdoba-Deportivo presenta una buena oportunidad para el equipo blanquiazul de sumar la tercera victoria consecutiva después de recuperar sensaciones las últimas semanas ante Zaragoza y Cultural. La plantilla de Antonio Hidalgo completó el viernes el último entrenamiento en Abegondo y este sábado se ejercitará ya en tierras andaluces en el ensayo general antes del choque que se disputa el domingo a las 18.30 horas.

El rival será un Córdoba que ha enderezado el rumbo de forma notable después de un inicio complicado. De hecho, el equipo que dirige Iván Ania está a solo tres puntos del Dépor después de enlazar ocho jornadas sin perder, la última con un empate 2-2 en La Rosaleda ante el Málaga

Córdoba-Deportivo: Fecha y horario

El Córdoba-Deportivo de la jornada 14 de LaLiga Hypermotion se disputará el domingo 16 de noviembre a las 18.30 horas en el Nuevo Arcángel.

Córdoba-Deportivo: Dónde ver el partido en vivo

El encuentro Córdoba-Deportivo podrá seguirse en vivo por el primer canal de la TVG para los aficionados que lo sigan desde Galicia. La retransmisión también será ofrecida por Movistar+ en LALIGA TV HYPERMOTION (M56 O119), DAZN, Ten TV, GOL, GolStadium, CayoTV y LaLiga TV Bar

