Bebeto anuncia su visita recordando a Arsenio: "A Coruña me dio un club, una familia y un padre en el banquillo"

Bebeto con Arsenio Iglesias durante su etapa en el Deportivo INSTAGRAM

La última semana de noviembre le traerá al deportivismo un regalo adelantado de Navidad. Hace unas semanas conocíamos que Bebeto visitaría A Coruña para presentar su biografía y participar en el encendido del alumbrado navideño de la ciudad herculina. Hoy es el propio mito blanquiazul el que a través de sus redes sociales confirma las citas aprovechando para dejar un emotivo mensaje de recuerdo a Arsenio Iglesias.

"La Copa del Rey fue mucho más que un título. Fue un abrazo. Un instante que todavía me emociona cada vez que lo recuerdo. Aquel día, entre la alegría y las lágrimas, Arsenio me abrazó como solo lo hace un padre en el fútbol: con exigencia, cariño y ese orgullo que te cambia para siempre. Con usted, míster, entendimos lo que significaba defender esta camiseta y amar a esta ciudad. Hoy miro esta imagen y siento lo mismo que entonces: A Coruña me regaló un club, una familia y un padre en el banquillo".

Bebeto anuncia que estará en el Centro Comercial de Cuatro Caminos el próximo jueves 27 y el viernes 28 será el turno para darse un baño de masas en María Pita, donde será el encargado de "encender la Navidad".