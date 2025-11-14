Hidalgo carga contra el calendario: "Pedimos el cambio en la Copa y no lo concedieron, son cosas que cuesta entender"

Antonio Hidalgo, en Riazor Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo repasó las claves del Córdoba-Deportivo que se disputa este domingo en el Nuevo Arcángel. El técnico blanquiazul confía en extender la buena racha del equipo y dejó una crítica contundente al calendario a raíz de los horarios de la Copa del Rey:

Tocados. “En principio, Yeremay completó el entrenamiento sin problemas. Gragera, por precaución decidimos solo una parte. Hoy hará normal y esperemos que ambos estén listos para el domingo. Del resto, van evolucionando según lo previsto. Ayer Daniel ya hizo campo, Ximo también hace alguna cosa. Esos procesos que no serán inmediatas sus vueltas, pero van restando semanas”.

Mulattieri. “Tuvo las molestias de las que hablamos en Zaragoza. El otro día no tenía sentido arriesgar. Ha hecho semana normal con el grupo, se le ve bien y contento de que vuelva a estar al cien por cien”.

Gragera. “Siempre que tienes alguna molestia no es fácil. Hay que convivir con ella. Sabemos de lo que va, la dificultad que tiene cuando no estás al cien por cien. Está para lo que demandemos”.

Córdoba. “Creo que es una de las salidas más complicadas del año. Un equipo muy bien trabajado. Los equipos de Iván son muy valientes, muy verticales. Te amenazan mucho, te estresan continuamente. Hay trabajo de años, están haciendo una gran campaña. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante, competir ese tipo de partidos, porque en esas situaciones tenemos que ser contundentes”.

Importante. “Son tres puntos importantes para seguir en la parte alta. Al final hay momentos, ese vaivén de emociones. La categoría está igualada. Hay que darle valor a la situación del equipo, no es fácil a estas alturas. Tienes que estar atento y concentrado ante un equipo que te exigirá ser valiente y atrevido”.

Qué le viene mejor al Dépor. “Tengo una opinión fundada… el Córdoba va hacia adelante, te estresa mucho y tienes finales de partido muy intensos. Tenemos que combinar esos, tener balón para tener pausa, saber sufrir porque en el Arcángel habrá gran entrada… y sobre todo ir leyendo situaciones de cada partido. Nos enfrentamos a diferentes rivales y tendremos que ir ajustando con cada rival que nos toque”.

Yeremay. “No puedo hablar mucho, porque es una respuesta para él. Pero veo a un Yeremay mucho más liberado, contento y alegre. Disfrutando más del día a día, disfruta más en el campo y los rivales lo notan. Cuando está en ese estado es diferencial. Hay que seguir ayudándolo de esa manera”.

Mercado. “Queda un tiempo para tomar ese tipo de decisiones. Estamos pendientes de lo que podamos mejorar. Es una evidencia que en la parte de atrás, especialmente en el costado derecho andamos cojos de efectivos. Veremos las situaciones que se presentan y a partir de tomaremos una decisión”.

Centro del campo. “Siempre estaremos abiertos a poder reforzar y mejorar. Villares nos da muchísimo en lo que aporta, lo que significa, cómo endiente el juego, lo puede hacer Patiño también, Rubén y chicos del filial… siempre estamos abiertos, pero tenemos jugadores de talento que nos sustentan y mejorar eso es difícil. Siempre hay que ver la relación de los roles que podemos tener”.

Patiño. “Es un jugador de muchísimo talento. Le tenemos que ir ayudando a entender el juego. En el devenir de las últimas semanas, cuando no encontrábamos equilibrio uno tiene que decidir cómo volver. Patiño con balón nos puede dar muchísimo, puede ser 6 y 8, se ha unido que hemos recuperado a Jose Ángel… no es que desaparezca por desaparecer. Con la vuelta de José Ángel se suma un efectivo más que no teníamos, en esa posición es más específico. Confío en él, tiene mucho talento y tenemos que seguir ayudándole. Los jugadores solo ven confianza cuando se le da minutos, todos hemos sido así, pero hay que mostrársela en el día a día”.

José Ángel. “Soy muy sincero, no voy a descubrir a José Ángel. En la segunda el control del partido fue más claro con su salida. Es un jugador que ese Jurado, Villares Mario ha sido mucho. Hay unas relacione que sin mirarse, solo con entenderse hacen relacionarse bien. Hay que ver cómo podemos equilibrar todo eso en situaciones que nos interesen, más en situaciones de campo abierto, que dependiendo del día nos puedan ayudar en uno u otro aspecto. Pero es evidente que desde su entrada controlamos más el partido”.

Sabadell. “Es mi casa. Vivo a 20 minutos de ahí. Entre jugador y entrenador 7 8 temporadas. Le tengo mucho cariño. Un equipo que está muy bien trabajo por Ferrán Costa, una entidad con mucha historia y contento de volver. Lo peor será no poder sentarme en el banquillo”.

Calendario. “Hasta donde sé, creo que no se va a cambiar el partido contra el Ceuta. No tendría ningún sentido que nos cambiaran el partido por otros dos equipos, que fuésemos los perjudicados. Tendríamos que mirar el calendario. El partido de Copa un jueves, cuando se podría jugar un miércoles perfectamente. Jueves por la tarde, nosotros domingo, el Castellón con semana limpia… pedimos el cambio de día, no lo han concedido… La gente que está al mando… además el Sabadell juega un viernes antes, todavía no tiene el partido siguiente… son cosas que cuestan entender. Sería cuestión de ponerse de acuerdo, pero contra eso… el calendario está como está”.