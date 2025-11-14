El Deportivo mantendrá en enero su postura con el 'caso Yeremay'

Yeremay, celebrando el gol ante el Almería en Riazor QUINTANA

Nada cambia para el Deportivo en el 'caso Yeremay'. El club herculino mantendrá de cara al próximo mercado de enero la misma postura que ha establecido en los últimos períodos de traspasos cada vez que ha recibido el interés de otros equipos por el futbolista: o cláusula, o nada.

La entidad coruñesa es consciente que el nivel de su atacante provocará que en la próxima ventana de fichajes volverán a ser varios los clubes que pregunten por el '10'. Entre ellos, el Sporting de Portugal, para el que el grancanario es "prioridad", según la prensa lusa. Sin embargo, la intención de retener a su gran talento con el objetivo de subir de la mano a Primera División no varía en las oficinas de Abegondo.

Clave en este sentido es la predisposición del futbolista, a quien en la entidad ven muy tranquilo y centrado en lo futbolístico. Todo después del convulso verano que padeció pese a renovar sus votos con el Deportivo en el mes de junio.

Tranquilidad se respira también en el Dépor, pues el elevado valor de la cláusula, superior a 40 millones de euros, hace que sea complejo que cualquier entidad pueda acometer el traspaso del grancanario en el caso de que lograse convencerle para que deje A Coruña.