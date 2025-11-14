El Deportivo confía en que se mantenga el horario ante el Ceuta: "No tendría sentido que fuésemos los perjudicados"

Mario Soriano, durante el partido ante el Ceuta en Riazor de la temporada 2022-23 Archivo DXT

A poco más de una semana de que el Deportivo reciba al Ceuta, el equipo coruñés todavía desconoce si se modificará el horario de su próximo partido en Riazor. El encuentro está fijado para el domingo 23 de noviembre a las 14.00 horas y el club coruñés confía en que se mantenga así a pesar de que las informaciones desde Ceuta apuntaban a un posible cambio relacionado con el encuentro suspendido entre el equipo caballa y el Almería.

Todo se debe a que el pasado domingo, el duelo entre el Ceuta y el Almería se tuvo que suspender debido al fallecimiento de un espectador. Ambos equipos se pusieron de acuerdo para que el choque se reanude el miércoles 26 de noviembre a las 16.00 horas, pero todavía falta que la petición sea ratificada por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF. Una de las condiciones que había puesto el equipo de José Juan Romero era solicitar la modificación de su partido ante el Deportivo, alegando que, en el caso de que se mantenga, no tendrían tiempo para regresar a la ciudad ceutí y descansar al tener que realizar el viaje de vuelta de A Coruña. Además, también habrían ofrecido la posibilidad de que el encuentro se dispute en diciembre.

El Dépor-Ceuta podría jugarse en diciembre Más información

A pesar de esto, en el Deportivo no tienen constancia de que el partido vaya a sufrir alguna modificación, y esta mañana en la rueda de prensa previa al partido ante el Córdoba, Antonio Hidalgo dio su opinión sobre este asunto, además de cuestionar la lógica del calendario que le tocó al cuadro blanquiazul."No tendría ningún sentido que nos cambiaran el partido por otros dos equipos, que fuésemos los perjudicados. Tendríamos que mirar el calendario. El partido de Copa un jueves, cuando se podría jugar un miércoles perfectamente. Jueves por la tarde, nosotros domingo, el Castellón con semana limpia… pedimos el cambio de día, no lo han concedido… La gente que está al mando… además el Sabadell juega un viernes antes, todavía no tiene el partido siguiente… son cosas que cuestan entender. Sería cuestión de ponerse de acuerdo, pero contra eso… el calendario está como está”, afirmó el técnico deportivista.