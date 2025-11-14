El Dépor valora la renovación de Germán Parreño más allá de 2026

Germán Parreño ataja un balón durante el partido contra el Burgos en Riazor Quintana

El notable rendimiento ofrecido por Germán Parreño durante el primer tercio de la temporada 2025-26 ha llevado a la dirección deportiva blanquiazul a valorar la posibilidad de ampliar el compromiso del portero, que expira el 30 de junio de 2026, independientemente de que el Deportivo logre el ascenso a Primera División.

El contrato del ilicitano tiene una cláusula de renovación automática en caso de que el equipo coruñés juegue el próximo curso en la categoría de oro. Sin embargo, Fernando Soriano estudia la posibilidad de prolongar la situación contractual de Parreño, independientemente de que el equipo ascienda o no, gracias a sus buenas actuaciones durante este curso, que inició sin la seguridad de ser titular indiscutible, pero que, entre la lesión de Bachmann y sus buenas acciones bajo palos, se ha erigido en el amo de la meta blanquiazul.

Tras ser el arquero del ascenso en la campaña 2023-24, en la que disputó 31 partidos, el pasado curso el brasileño Helton Leite le desplazó de la titularidad. Apenas disputó cinco encuentros, los dos primeros de la temporada y los tres últimos, cuando el Dépor ya tenía asegurada la permanencia en Segunda. Además, los cinco duelos se saldaron con derrota y encajó once goles.

Este curso lo ha jugado todo y es uno de los guardametas más destacados de la categoría. Parreño figura entre los arqueros que en más ocasiones han dejado su portería a cero, con cinco clean sheets. Además, es el tercero en paradas totales, con 44, el séptimo en paradas a tiros desde dentro del área (23) y el tercero en despejes por alto (quince).

Bachmann ya trabaja en el campo

Poco más de un mes después de sufrir la rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con el Dépor, Daniel Bachmann empieza a ver la luz. El portero austríaco ha comenzado esta semana a ejercitarse en el campo, según desveló este viernes el técnico Antonio Hidalgo.

El arquero cedido por el Watford, con opción de compra, firmó con el club coruñés cuatro días antes del primer partido de Liga y no ha llegado a estrenarse, ya que Parreño arrancó el curso bajo palos y Bachmann se lesionó un día antes del duelo de la octava jornada frente al Almería.