Villares: "As malas rachas, por desgraza, están aí. Tes que vivilas, convivir con elas e está dentro do equipo como afrontalas"

O capitán do Deportivo analizou o encontro deste domingo ante o Córdoba e a evolución do conxunto coruñés tras superar os malos resultados

Lucía Dávila
Lucía Dávila
13/11/2025 14:00
Villares, en rueda de prensa
Villares, en rueda de prensa
RCD

Tras dúas vitorias consecutivas en liga, ademais da obtida ante a UD Sámano para deixar atrás a primeira rolda de Copa do Rey, Diego Villares considera que hai que aprender a convivir coas malas rachas. O capitán do conxunto coruñés analiza o encontro deste domingo ante o Córdoba no Nuevo Arcángel, no que considera que poderán contar con Gragera e Yeremay tras volver adestrar co grupo.

Saída ao Nuevo Arcángel: "Sabemos que fóra de casa todo o mundo ponche as cousas moi difíciles e especialmente un campo como o Arcángel que mete moita xente, aperta, están cos seus continuamente. O Córdoba é un equipo que tenta asfixiarche o máximo posible alto para recuperar preto de portería rival e ao final esa presión alta, esa presión asfixiante dos equipos rivais fai os partidos moi difíciles na súa casa".

Similitude co da Rosaleda: "Si, pode ser. Un ambiente tamén parecido, son dous equipos que tentan presionarche alto, os primeiros minutos van moi altos para que o rival non estea cómodo. Tentar que cometas erros na saída de balón. Temos que aprender dese partido de Málaga".

Córdoba; "Esa racha que levan fala por se soa. Coñécense de anos anteriores, é un adestrador que traballa moi ben e á vista está das tempadas tan boas que levan. É un equipo que van moi altos, tentan asfixiarche na saída de balón, moi verticais. Un equipo que ten as cousas moi claras, todo moi ben traballado e nós a tentar que non sentan cómodos".

Gañar: "Como di Mario sería un golpe encima da mesa conseguir esa vitoria en Córdoba, sabemos que é unha saída moi complicada e nós con ganas de que chegue o domingo e poder traer os tres puntos de volta".

Mario Soriano, superando a Thiago Ojeda en el Deportivo-Cultural

Mario Soriano da la clave del fin de la mala racha: "Perdimos el equilibrio, ahora se ve de nuevo a un equipo más implicado"

Evolución persoal: "O que nos vai pedindo o míster. Depende de cada semana, cada enfrenamiento e cada rival. Non é o mesmo a Cultural que o Córdoba. Adaptándome un pouco a cada posición e a cada altura no campo que depende de cada partido".

Titularidades: "Contento de que o míster poida confiar en min e eu traballando semana a semana para axudar ao equipo e que o míster siga contando comigo".

Fin da mala racha: "Agora somos un equipo máis solidario, máis compacto. Pasamos por partidos que nos custou un pouco máis pero xa vemos como é esta liga de competitiva. As malas rachas por desgraza están aí, tes que vivilas, convivir con elas e está dentro do equipo como afrontalas e saír delas".

Gragera e Yeremay: "Puidéstelos ver adestrando co resto do grupo. Aí xa despois terédeslle que preguntar ao departamento médico".

Faltas: "Sabemos que as faltas é algo que está presente dentro do fútbol. Hai equipos que con esa presión alta que fan ás veces tocaralles cortar xogadas cando lles salgues ou cando ven máis ameazados, e é algo co que temos que convivir.

