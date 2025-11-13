Mi cuenta

Dépor

Optimismo en la enfermería del Deportivo para Córdoba

Yeremay entrenó este jueves con normalidad y Gragera, con un esguince, completó parte de la sesión

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
13/11/2025 15:47
Gragera conduce el balón durante el Dépor-Cultural
Gragera conduce el balón durante el Dépor-Cultural
Patricia G. Fraga

El Deportivo afronta con optimismo en lo referente a su enfermería el partido del fin de semana ante el Córdoba. Porque tanto Yeremay Hernández como José Gragera, que no habían podido entrenar en el regreso al trabajo del equipo el miércoles, pudieron participar en la sesión de este jueves.

Por un lado, el extremo canario trabajó con normalidad después de que ayer realizase una sesión personalizada para proteger uno de sus tobillos, ligeramente dañado desde hace varias semanas.

Álex Martín, en su presentación con el Córdoba

Álex Martín: "¿Yeremay? Un solo jugador no le gana al Córdoba"

Más información

Por otro lado, Gragera también pudo participar junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento, aunque el mediocentro gijonés se retiró tras completar la primera parte de la sesión, dividida activación con finalizaciones y un juego de posición. El futbolista cedido por el Espanyol padece un esguince de tobillo debido a un mal apoyo que ejecutó en el partido contra la Cultural y que le hizo ser sustituido al descanso. Sin embargo, podría llegar al duelo contra el Córdoba de este domingo (18.30 horas).

El día de trabajo en el primer equipo incluyó la participación de Hugo Ríos, Samu, Quique Teijo y Pablo García como representantes del Fabril a las órdenes de Antonio Hidalgo.

