Un aficionado del Dépor come un bocadillo en Riazor durante un partido el curso pasado Javier Alborés

El Deportivo tendrá de nuevo horario de bocadillo de cara al encuentro de la decimoctava jornada que le enfrentará a la Real Sociedad B el próximo domingo 14 de diciembre. Ese día el encuentro está fijado para las 14.00 horas. Sin embargo, el horario contra el filial 'txuri-urdin' está supeditado a si el Dépor accede a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El partido contra la Real B está anunciando en la misma franja que el choque ante el Ceuta de la jornada 15. No obstante, este último pendiente de si se cambia, debido al efecto dominó que supuso la suspensión del duelo del cuadro caballa ante el Almería.

El equipo blanquiazul está pendiente de conocer la resolución de Juez Único de Competición sobre la reanudación del Ceuta-Almería, acordada por ambos equipos para el miércoles 26 de noviembre. Eso puede implicar cambiar el encuentro de los blanquiazules en Riazor o para el sábado 22, en horario aún por definir. Otra posibilidad que se contempla desde el cuadro caballa es que el choque se dispute el 10 de diciembre. Una fecha que supondría un importante atasco en el calendario deportivista.

Los coruñeses tienen fijado su partido de segunda ronda de Copa del Rey para el jueves 4 de diciembre a las 21 horas ante el Sabadell. Tres días después, el domingo 7, los herculinos reciben la visita del Castellón y, de jugar contra el cuadro caballa el 10 el encuentro liguero, el Deportivo tendría que disputar tres partidos en una semana.