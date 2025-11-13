Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Sabadell-Dépor se adelanta dos horas para ser televisado

La eliminatoria de Copa del Rey se jugará el jueves 4 de diciembre, pero a las 19.00

Israel Zautúa
13/11/2025 21:45
El Sámano-Dépor también lo ofreció la TVG en directo
Fernando Fernández

El Deportivo visitará al Sabadell en la Nova Creu Alta en la segunda ronda de la Copa del Rey el jueves 4 de diciembre, pero en lugar de hacerlo a las 21.00 horas, como estaba fijado inicialmente, el partido se celebrará a las 19.00. Además, será televisado por la TVG, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) este jueves. Precisamente, ese es el motivo de que se adelante dos horas.

El primer duelo copero del equipo de Antonio Hidalgo, contra la UD Sámano, también fue ofrecido en directo por la TVG.

La RFEF informó del cambio del horario de tres de las eliminatorias de la siguiente ronda y una de ellas es la que afecta al duelo entre el conjunto coruñés y el catalán. Las otras dos son el CD Quintanar-Elche, que cambia del martes 2 de diciembre al miércoles día 3, y el Portugalete-Alavés que, al igual que el choque entre el Sabadell y el Dépor, se celebrará el jueves 4, pero adelanta su horario a las 19.00.

El Dépor no tendrá demasiado tiempo de preparación para el encuentro de Liga posterior a la eliminatoria copera, ya que recibirá en Riazor al Castellón el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas. En cambio, el cuadro blanquiazul sí tendrá margen para afrontar el duelo ante el Sabadell porque compite en Liga el sábado anterior, el 29 de noviembre, ante el Albacete en el Carlos Belmonte (18.30 horas).

El duelo ante el Sabadell será muy especial para Antonio Hidalgo, que regresará a la Nova Creu Alta, donde dirigió por primera vez en el fútbol profesional. El actual preparador blanquiazul llevó al conjunto catalán a Segunda en la 2019-20, aunque también sufrió el descenso a Primera Federación en la temporada siguiente. Además, Hidalgo disputó 117 partidos como jugador con el club arlequinado.

