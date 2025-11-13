Yeremay se zafa de Rodri Suárez durante el partido entre el Dépor y la Cultural disputado en Riazor Germán Barreiros

El Deportivo lleva dos triunfos seguidos y ha regresado a la zona noble de la tabla gracias a sus 23 puntos, solo a dos del líder, el Racing de Santander. Los blanquiazules, que llegaron a caerse de los puestos de playoff después de encadenar cinco jornadas sin ganar (tres empates y dos derrotas), han vuelto a coger velocidad de crucero. No obstante, de las seis victorias que han logrado los blanquiazules, cinco de ellas han sido precisamente ante equipos que ocupan actualmente o puestos de descenso a Primera Federación (Granada, Cultural, Mirandés y Zaragoza) o que marcan la salvación (Huesca).

Solo una de ellas fue ante un equipo que actualmente se encuentra en posiciones altas en la tabla, el Sporting de Gijón. Aunque con un matiz. Su mejoría vino de la mano de la llegada de un nuevo técnico, el exblanquiazul Borja Jiménez, que sustituyó a Asier Garitano en el banquillo. Victorias que no restan un ápice de valor al botín de puntos y la posición clasificatoria del Dépor, pero que ponen en perspectiva también ante qué equipos ha sido capaz el cuadro blanquiazul de puntuar de tres.

El primer triunfo fue a domicilio ante el Granada (1-3). El cuadro nazarí, que entrena Pacheta es actualmente decimonoveno, con 14 puntos, y está ubicado en posiciones de descenso. Contra el Mirandés el Dépor endosó su primera gran goleada del curso (1-5) y fue a domicilio. El equipo coruñés arrasó al conjunto de Anduva, que entonces entrenaba Fran Justo y que en la actualidad dirige Jesús Galván, que aún no se ha estrenado en el banquillo. Estuvo un partido como interino el analista del club, Antxon Muneta, que pasará ahora a ser ayudante del míster. El Mirandés, que el año fue una de las revelaciones de la categoría, es en la actualidad penúltimo, con 12 puntos en su haber.

La siguiente víctima de los blanquiazules, que volvieron a darse un festín de goles, fue el Huesca (4-0), el exequipo de Antonio Hidalgo. El cuadro oscense acaba de despedir a Sergi Guilló y ha presentado a Jon Pérez Bolo como nuevo inquilino de la banqueta y el encargado de revertir una situación complicada. El Huesca, con 15 puntos, es decimoctavo y está fuera del descenso, pero necesita remontar el vuelo. Los dos últimos partidos de los coruñeses se saldaron con sendos triunfos ante dos equipos que tampoco están pasando por un buen momento a nivel clasificatorio.

El Zaragoza pagó los platos de un Dépor enrabietado y ávido de victorias y se llevó el mayor botín posible en el Ibercaja Estadio (0-2). El cuadro maño, entrenado ese día por Rubén Sellés (el tercer técnico, tras Gabi Fernández y Emilo Larraz), es actualmente el farolillo rojo de la clasificación, con seis puntos en su bolsillo. El club vive un momento convulso tanto a nivel deportivo, como institucional y social.

La pasada jornada la Cultural Leonesa salió goleada de Riazor (3-0). Los leoneses, sin Luis Chacón en ese partido debido a la cláusula del miedo, cuentan con 14 puntos y son antepenúltimos. Tras la salida de Raúl Llona el 'Cuco Ziganda' ha mejorado pero de momento tiene que hacer frente a un déficit de puntos que tiene que recuperar. La sexta victoria que lleva el Dépor tras la disputa de trece citas la consiguió ante el Sporting de Gijón (1-0) en la jornada cuatro en Riazor. Los asturianos, entonces con Asier Garitano, venían de tres victorias seguidas y a partir de la derrota en Riazor encadenaron cuatro más que supusieron el despido del míster vasco. La llegada del ex del Dépor, Borja Jiménez, ha supuesto un soplo de aire fresco y en la actualidad los asturianos son novenos con 19 puntos, a uno del playoff, que marca el Córdoba, el próximo rival de los blanquiazules.