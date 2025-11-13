Momento del partido aplazado entre el Ceuta y el Almería LaLiga Hypermotion

El culebrón sobre la nueva fecha del partido entre el Ceuta y el Almería (suspendido por el fallecimiento de un aficionado local) continúa, a la espera de lo que dictamine el Juez Único de Competición. El Deportivo sigue muy de cerca los pasos que se den en lo relativo a un posible nuevo horario de este encuentro, correspondiente a la decimotercera jornada, ya que este puede influir en su partido ante el cuadro caballa, fijado para el domingo 23 a las 14.00 horas en Riazor.

La suspensión del Ceuta-Almería puede afectar al Dépor Más información

El Comité de Disciplina ha trasladado el caso por la suspensión del citado encuentro al Juez Único de Competiciones Profesionales para que adopte la resolución correspondiente.

El dictamen del Comité de Disciplina se ha producido debido a una situación considerada excepcional como la ocurrida en Ceuta cuando el partido fue suspendido en el descanso, con empate a uno en el marcador, tras confirmase el fallecimiento en el estadio Alfonso Murube de un aficionado local debido a un infarto.

En el descanso del partido, tal y como refleja la resolución, el delegado del Ceuta informó de que el equipo local no estaba en condiciones anímicas para continuar el partido mientras que el equipo visitante expresó su disposición para reanudar el juego.

Según se indica en el dictamen, debido a la magnitud del incidente y las condiciones excepcionales, los árbitros y los responsables de LaLiga decidieron suspender el partido.

Ceuta y Almería acuerdan la fecha de su partido suspendido pendientes de mover la visita del equipo caballa a Riazor Más información

Confirmada la suspensión, ambos clubes han llegado a un acuerdo para reanudar el encuentro en una fecha posterior, en principio, el próximo 26 de noviembre a partir de las 16.00 horas.

La reanudación se llevará a cabo en el mismo estadio, con el Ceuta defendiendo la portería más cercana a los vestuarios y comenzando con un saque inicial a favor del equipo local, tal y como establece el reglamento.

El Ceuta puso como condición para aceptar esa fecha del 26 de noviembre que se adelantase al sábado al 22 de noviembre su partido en A Coruña, aunque también se apunta al miércoles 10 de diciembre como alternativa, según confirman fuentes del club ceutí. No obstante, este cambio supondría un perjuicio para los intereses de los blanquiazules debido a lo apretado del calendario. Los coruñeses tienen fijado su partido de segunda ronda de Copa del Rey para el jueves 4 de diciembre a las 21 horas ante el Sabadell. Tres días después, el domingo 7, los herculinos reciben la visita del Castellón y, de jugar contra el cuadro caballa el 10 el encuentro liguero, el Deportivo tendría que disputar tres partidos en una semana.