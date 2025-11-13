El CTA considera que Villares debió ser expulsado contra la Cultural por "juego brusco grave"

Villares, durante el Deportivo-Cultural Patricia G. Fraga

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que Diego Villares debió ser expulsado en el Deportivo-Cultural Leonesa del pasado sábado. Así lo destaca en el programa 'Tiempo de Revisión' emitido a través de los canales sociales de la RFEF. En dicho espacio, analiza seis jugadas de Primera y Segunda División y dos Liga F del último fin de semana previamente seleccionadas por el Comité de Asesores.

En el contenido publicado esta semana y comentado por Antonio Cerezo, miembro del CTA, el organismo destaca que hubo un error en la disputa de balón entre Diego Villares y Matia Barzic tanto por parte del colegiado, Andrés Fuentes, y sus asistentes, como del árbitro del VAR, Iván Caparrós.

El contenido difundido explica lo siguiente de manera textual:

"Se trata de una disputa aérea de juego brusco grave. En un balón dividido, el jugador de la Cultural Leonesa se dispone a disputar el balón de cabeza mientras que el futbolista del Deportivo lo hace elevando la pierna en exceso e impactando con el empeine de su bota en el rostro del rival. El árbitro señala falta y no considera tomar medida disciplinaria alguna. El VAR revisa la acción y decide no intervenir al no considerar la acción, erróneamente, como juego brusco grave.

La Regla 12, sobre faltas y conducta incorrecta, establece que cualquier acción que ponga en peligro la integridad física de un adversario, especialmente si se emplea fuerza excesiva o brutalidad, debe sancionarse como juego brusco grave. Este tipo de infracción conlleva la expulsión directa del infractor.

El CTA considera que la acción debió ser sancionada con tarjeta roja por juego brusco grave, dado el impacto directo en la cara del adversario y el uso de fuerza excesiva".

Cabe destacar que este contenido difundido por la RFEF sirve para clarificar de cara al aficionado los criterios del Comité en un ejercicio de transparencia, pero no hay posibilidad de recurso alguno por parte del equipo damnificado.