Antonio Hidalgo solo necesita 22 futbolistas

Miguel Loureiro conduce la pelota durante el partido contra el Valladolid Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo ha demostrado durante el primer tercio de la competición tener las ideas bastante claras, así como un concepto de equipo muy determinado, lo que hasta el momento se ha traducido en un buen rendimiento del Deportivo, asentado en puestos de ascenso directo al ocupar la segunda plaza de la clasificación con 23 puntos, a dos del líder, el Racing de Santander.

El técnico blanquiazul dispone de un fondo de armario amplio, sin embargo, ha sustentado el éxito del equipo en la apuesta por una base de futbolistas prácticamente inamovibles, entre los que se encuentra un repóker de intocables ­—Germán, Loureiro, Yeremay, Mario Soriano y Villares—, que han sido titulares en todos los encuentros. De ellos, dos futbolistas que han completado los 1.170 minutos que se han disputado durante las trece primeras jornadas.

Entre los 17 intocables de Segunda

Solo 17 futbolistas de Segunda han completado los 1.170 minutos. Los deportivistas Germán Parreño y Miguel Loureiro tienen el privilegio de figurar en este selecto club, en el que están una docena de porteros y solo cinco jugadores de campo.

El defensa blanquiazul forma parte de ese quinteto de futbolistas que lo han jugado todo, que completan el central del Real Valladolid David Torres, el zaguero del Burgos Grego Sierra, el lateral derecho del Castellón Jérémy Mellot y el central de Las Palmas Sergio Barcia.

En cuanto a los guardametas, además de Germán, también han completado todos los minutos Ezkieta (Racing), Horkas (Las Palmas), Rubén Yáñez (Sporting), Juan Soriano (Leganés), Ander Cantero (Burgos), Víctor Aznar (Cádiz), Jonmi Magunagoitia (Eibar), Edgar Badía (Cultural Leonesa), Guilherme (Valladolid), Alfonso Herrero (Málaga) y Dani Jiménez (Huesca).

22 jugadores ha empleado Hidalgo desde que arrancó la Liga en Segunda División, incluyendo a Mohamed Bouldini, quien participó en las dos primeras citas del campeonato, antes de hacer las maletas rumbo al Granada, en ese trueque con el club nazarí que desembocó en la llegada de Stoichkov a Riazor. El estratega catalán ha alineado a 21 futbolistas con ficha del primer equipo, además de a Rubén López, el único inscrito con el Fabril que ha competido con el primer equipo en la Liga esta temporada. Los porteros suplentes Daniel Bachmann —lesionado de larga duración— y Eric Puerto son los únicos del primer equipo que no han tenido minutos hasta ahora.

Los 22 futbolistas que ha utilizado el preparador del cuadro coruñés durante las trece jornadas disputadas hasta el momento convierten al Deportivo en el equipo que menos jugadores ha empleado durante el primer tercio de la competición, junto con el Burgos.

El entrenador del cuadro burgalés, el exdeportivista Luis Miguel Ramis, también ha alineado a 22 futbolistas en lo que va de curso liguero, aunque en su caso ha puesto sobre el campo a 20 jugadores de la primera plantilla y a Fermín García y Saúl del Cerro con ficha del filial.

La escuadra castellana también está instalada en la parte alta. Los de Ramis son cuartos con 22 puntos, a uno del Dépor y a tres del Racing, que es otro de los conjuntos de la categoría que menos jugadores ha utilizado, lo que confirma que contar con un equipo bastante definido es sinónimo de un buen rendimiento.

José Alberto López, entrenador del cuadro racinguista ha alineado a 24 futbolistas, mismo número que Rubi en el Almería, quinto clasificado con los mismos puntos que el equipo burgalés, aunque con un partido menos, ya que tiene aplazado el encuentro con el Ceuta del pasado fin de semana, que fue suspendido en el descanso, cuando iban 1-1.

Los otros dos conjuntos que completan los puestos de playoff, Las Palmas, tercero, y Cádiz, sexto, llevan 25 jugadores utilizados hasta ahora.

En el lado opuesto figuran el Zaragoza, colista, y el Granada, también en zona de descenso. Ambas escuadras han alineado a 29 futbolistas en las trece primeras jornadas del curso en el intento de sus entrenadores —tres han pasado por el banquillo aragonés, mientras que Pacheta sigue en el equipo andaluz— en busca de una formación tipo que funcione.

63 cambios

Aunque Hidalgo se decanta por alinear un once bastante definido de inicio, con esos cinco titulares indiscutibles, es uno de los entrenadores de Segunda División que más cambios introducen durante el desarrollo de los partidos. 63 permutas ha realizado el técnico de Granollers durante las trece primeras jornadas, una cifra que le convierte en el séptimo estratega que más suplentes ha metido.

La clasificación la lidera Beñat San José, entrenador del Eibar, que ha introducido 67 cambios, ya que completó los cinco en las trece jornadas, pero, además, hubo dos encuentros en los que se le permitió realizar una sexta permuta, debido a que un jugador suyo sufrió una conmoción.

José Alberto, preparador del Racing de Santander, también se vio obligado a recurrir a ese relevo extra por un golpe en la cabeza de un futbolista suyo y ha efectuado 66 variantes en lo que va de Liga.

Sergio Pellicer, del Málaga, Sergi Guilló, del Huesca —destituido esta semana—, Alberto González, del Albacete, y Paco González, del Leganés, son los siguientes en la lista con 65 permutas desde el banquillo en las trece primeras jornadas.

En el caso de Hidalgo, completó los cinco cambios en once duelos, mientras que se dejó uno sin gastar tanto en la cita con el Valladolid como en la visita a Zaragoza.