Precaución con Yeremay: el Deportivo regresa al trabajo con el canario al margen

Momento de la sustitución de Yeremay ante la Cultural Leonesa Germán Barreiros

El Deportivo regresó esta mañana al trabajo para preparar el enfrentamiento ante el Córdoba (domingo, 18.30 horas). Antonio Hidalgo no pudo contar con Yeremay, que realizó una sesión de entrenamiento personalizada por sus molestias en el tobillo.

El canario pidió el cambio en el minuto 69 en el choque ante la Cultural Leonesa. Tras el partido, el técnico de Granollers explicó que “lleva semanas arrastrando dolor en el tobillo”. Así es que el Deportivo ha optado por tener cautela con su jugador estrella, aunque no se trate de una lesión de entidad. Salvo contratiempo, todo hace indicar que Yeremay podrá estar en El Arcángel.

Quién tiene su presencia en Córdoba más complicada es José Gragera. El mediocentro fue sustituido el pasado sábado antes que Yeremay, al descanso, después de sufrir un golpe en el tobillo al inicio de la contienda.

Según ha informado el club herculino, el asturiano tiene un esguince de tobillo. El propio Gragera publicaba el día después del encuentro ante la Cultu una simpática imagen en la que comparaba su pie izquierdo con el derecho, en el que saltaba a la vista una inflamación.

