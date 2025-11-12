Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Precaución con Yeremay: el Deportivo regresa al trabajo con el canario al margen

Antonio Hidalgo explicó tras el encuentro ante la Cultural que el extremo arrastra una dolencia en el tobillo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/11/2025 14:59
Cambio de Yeremay ante la Cultural
Momento de la sustitución de Yeremay ante la Cultural Leonesa
Germán Barreiros

El Deportivo regresó esta mañana al trabajo para preparar el enfrentamiento ante el Córdoba (domingo, 18.30 horas). Antonio Hidalgo no pudo contar con Yeremay, que realizó una sesión de entrenamiento personalizada por sus molestias en el tobillo.

El canario pidió el cambio en el minuto 69 en el choque ante la Cultural Leonesa. Tras el partido, el técnico de Granollers explicó que “lleva semanas arrastrando dolor en el tobillo”. Así es que el Deportivo ha optado por tener cautela con su jugador estrella, aunque no se trate de una lesión de entidad. Salvo contratiempo, todo hace indicar que Yeremay podrá estar en El Arcángel.

Yeremay, ante Rodri Suárez durante el Dépor-Cultural Leonesa

El Dépor, pendiente de la evolución de los tres tocados

Más información

Quién tiene su presencia en Córdoba más complicada es José Gragera. El mediocentro fue sustituido el pasado sábado antes que Yeremay, al descanso, después de sufrir un golpe en el tobillo al inicio de la contienda. 

Según ha informado el club herculino, el asturiano tiene un esguince de tobillo. El propio Gragera publicaba el día después del encuentro ante la Cultu una simpática imagen en la que comparaba su pie izquierdo con el derecho, en el que saltaba a la vista una inflamación.

Los representantes del Fabril fueron los ya habituales Hugo Ríos, Quique Teijo, Samu Fernández, Bil Nsongo y Fabi Urzáin.

Te puede interesar

El ideal gallego

Ainhoa confía en la reacción del equipo: "Tenemos que olvidar el partido del Barcelona, el viernes vamos a responder"
Bea Arrizado
Mario Soriano, superando a Thiago Ojeda en el Deportivo-Cultural

Mario Soriano da la clave del fin de la mala racha: "Perdimos el equilibrio, ahora se ve de nuevo a un equipo más implicado"
Xurxo Gómez
Record

El Sporting replantea su estrategia para fichar a Yeremay, su prioridad en el mercado de enero
Sergio Baltar
Cristiano Ronaldo gesticula durante el partido clasificatorio entre Portugal e Irlanda de octubre, que se disputará de nuevo mañana en Dublín y en el que los lusos pueden certificar su clasificación para el Mundial

Once billetes directos al Mundial 2026 buscan dueño
Lois Novo