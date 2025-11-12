Mario Soriano da la clave del fin de la mala racha: "Perdimos el equilibrio, ahora se ve de nuevo a un equipo más implicado"

Mario Soriano, superando a Thiago Ojeda en el Deportivo-Cultural Patricia G. Fraga

Mario Soriano fue protagonista en la mañana de este miércoles en Abegondo. El mediapunta madrileño fue elegido por la afición, tras la propuesta de la prensa que cubre la actualidad del Deportivo, como Jugador Estrella Galicia de octubre. El '21' repasó la actualidad del equipo, que parece haber dejado atrás la mala dinámica del pasado mes con dos victorias seguidas en liga y afronta un duelo contra el Córdoba en el que puede dar "un golpe en la mesa".

Situación del equipo: “Estamos bien. Las sensaciones son buenas después de esa pequeña racha que tuvimos menos buena. Pero el equipo está bien, otra vez como al inicio. Con ganas de que llegue el partido del fin de semana, que va a ser complicado”.

Qué ha cambiado: “Hemos incidido en esas sensaciones, en tener confianza en el que tenemos al lado y en todo el equipo. La idea siempre está siendo la misma: querer ser dominadores en los partidos y un equipo difícil defensivamente. En esos cinco partidos que no pudimos ganar el equipo no tenía ese equilibrio ofensivo y defensivo. Creo que en estos tres últimos partidos, el equipo se ha visto más implicado en todo. Defensivamente hemos vuelto a ser muy sólidos y ofensivamente se han visto muchas cosas buenas, como hacíamos al principio de temporada. Eso es lo que ha cambiado: la idea sigue siendo la misma, pero han vuelto las sensaciones y la confianza”.

Posición más cercana a portería: “Si estoy en el campo, me encuentro bien en la posición que sea. Siempre lo digo. Intento ayudar al equipo en todas las facetas. En esa posición un poco más arriba sigo queriendo ayudar al equipo en esa salida de balón o un poco más abajo. Pero ahí estoy más cerca del área y tengo un poco más de libertad para ir para arriba. Pero como digo, todos los jugadores queremos estar en el campo y cuando estás dentro, vas a estar bien”.

Acierto individual de cara a portería: “Ojalá que se acostumbre todo el mundo a esa versión más goleadora (ríe). Es cierto que estos dos úlitmos fines de semana he podido meter goles. Como he dicho antes, en esa posición tengo esa libertad para poder llegar más al área. Ojalá que vengan muchos goles porque eso será bueno para todo el equipo y, personalmente, para mí”.

Seguridad atrás y matices: “Obviamente, como en todos los partidos, cambias pequeños ajustes. Presionar por un lado, saltar a uno o a otro… La portería a cero es muy importante siempre para nosotros porque sabemos que si la mantenemos, arriba tenemos jugadores muy buenos con los que en cualquier jugada podemos meter gol”.

Cómo está Yeremay por las molestias de tobillo: “Tranquilidad. Está bien”.

Gragera: “Es verdad que fue al principio del partido, que se le dobló y se le hinchó rápido. No pudo continuar y creo que está un poco peor que ‘Peke’. A ver si puede llegar este fin de semana”.

El Córdoba: “Es un rival que viene una dinámica muy buena, que empezó en mala racha pero a partir de ganar están en una dinámica buena. Es un rival complicado. Va a querer igualarnos arriba, va a querer apretarnos. En su campo aprietan muchísimo. Sabemos que tenemos que hacer un partido controlado, tener paciencia y los primeros minutos tener tranquilidad porque ellos van a apretar mucho”.

¿El Córdoba es un termómetro?: “Creo que es un reto bonito y difícil. Si conseguimos los tres puntos, va a ser un buen golpe encima de la mesa. El Córdoba viene en una dinámica muy buena y para mí es un muy buen equipo. El míster lo tiene muy trabajado y es un reto bonito. Si ganamos, sería la tercera victoria consecutiva en liga y luego nos viene el Ceuta, que es en casa y ahí estamos siendo fuertes”.

El partido del año pasado: “Me espero ese tipo de partido, como aquí en Riazor, que también fue un partido de ida y vuelta entre dos equipos de querer presionar y robar balón. Creo que la clave va a ser ganar esos duelos que tengamos. Será un partido similar”.

¿Más cómodo contra equipos que presionan alto pero dan espacios o viceversa?: “Las dos variantes tienen sus pros y sus contras. Si nos vienen arriba a presionar tenemos más espacios a las espaldas y tenemos jugadores muy rápidos con los que generar peligro. Pero es verdad que la salida de balón es más complicado. Si los equipos se encierran o te esperan más en bloque medio, puedes tener el control del partido pero es más difícil generarles peligro a las espaldas porque hay poco espacio. No te podría decir qué prefiero. Lo que puedo decir es que lo único que queremos nosotros es tener ese control del partido y salir con el balón para poder encontrar en tres cuartos y hacer daño a los rivales. Cuando se encierran, debemos tener paciencia. No queda otra”.

El gol del Zaragoza, ¿ensayado o improvisado sobre el campo?: “No había nada ensayado. Fue la falta y le dije a Yere que mirase el espacio y me dijo: ‘Sí, sí, corre’. Fue en el momento y salió bien”.

El partido de Copa y el criterio de proximidad: “No podemos decidir nosotros. Espero que vayamos en avión, que está cerca Barcelona (ríe). Es verdad que nos podría haber tocado otro que vamos en bus y son más. Así que espero que sea en avión (ríe)”.