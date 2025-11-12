La guardia pretoriana de Hidalgo: solo cinco jugadores superan los 1.000 minutos

Miguel Loureiro, Germán Parreño y Diego Villares, ante el Almería Javier Alborés

Trece jornadas después, Antonio Hidalgo ya tiene perfectamente definida su guardia pretoriana. Cinco futbolistas superan la barrera de los 1.000 minutos, un dato que mide tanto la confianza total del técnico como su disponibilidad física en lo que va de curso. Son los que nunca faltan, los que siempre aparecen en el once y sostienen al equipo semana tras semana, en casa y a domicilio.

Miguel Loureiro y Germán Parreño encabezan esa guardia de hierro. El defensa y el portero lo han jugado absolutamente todo, 1.170 minutos cada uno. No se han perdido ni un solo segundo de Liga. Loureiro, que comenzó en el lateral derecho hasta asentarse como central, ha respondido con liderazgo en cada partido. Germán Parreño, bajo palos, ha ofrecido serenidad tras la salida d e Helton, sosteniendo al equipo en momentos clave.

Por detrás se sitúan Yeremay, Mario Soriano y Diego Villares, tres piezas que completan la columna vertebral del Dépor. Yeremay suma 1.124 minutos y sigue siendo el gran referente ofensivo. Soriano, con 1.066, también continúa siendo intocable como el enlace entre el centro del campo y el ataque. Y Villares, con 1.034, mantiene su papel de capitán y jugador indiscutible en el centro del campo.

La distancia con el resto empieza a marcar diferencias. Dani Barcia, con 929 minutos, es el siguiente en la lista, pero dos jornadas seguidas sin jugar lo han frenado. Luismi Cruz también ha caído del once y se ha quedado en 756 minutos. Por debajo ya aparecen nombres como Quagliata y Mella, ambos en la centena de los 600 minutos, reflejo de que todavía tendrán que remar para alcanzar al ‘club de los 1.000’ aunque en la actualidad son titulares indiscutibles.

Miguel Loureiro: 1.170 minutos

El de Cerceda llegó al Dépor como lateral con la posibilidad de actuar en posiciones más centradas y ha terminado asentado en el eje de la zaga como absoluto líder. Lo ha jugado todo en Liga, completando un camino progresivo desde la banda derecha hasta el centro de la defensa.

Loureiro aterrizó con el aval de Antonio Hidalgo, que ya lo había dirigido en el Huesca. “Desde o primeiro momento, Antonio quixo traerme. Demostroume toda a súa confianza e quería que estivese con el aquí”, comentó el de A Abeleira en su presentación.

El club tenía claro que, tras las bajas de veteranos en defensa, necesitaba un perfil con liderazgo. Loureiro fue el elegido. “O equipo necesita ese punto de carácter, de empuxar, de falar, de achegar esas cousas que quizá non había tanto. Vai bastante ben coas miñas características”, añadió entonces. Y está cumpliendo ese rol, combinando liderazgo y un rendimiento constante.

Germán Parreño: 1.170 minutos

“Yo me centro en mi trabajo. Lo que tenga que venir, vendrá. Me toca seguir trabajando y el futuro no lo sabemos”, decía Germán Parreño el 21 de mayo, antes del final de la pasada temporada. El portero ilicitano partía a priori en el inicio de la 2025-26 como suplente de Helton Leite, pero el fichaje del brasileño por el Hortaleza en verano cambió por completo el panorama.

Fichado en 2023, Parreño recuperó la titularidad sin hacer ruido. Y está firmando un inicio de campeonato solvente, con al menos una parada de mérito en casi cada jornada. Lo ha jugado todo y le está dando al equipo sobriedad y tranquilidad, tanto en el juego con los pies como en otras facetas, con especial mención en las salidas por alto.

Yeremay: 1.124 minutos

Es la indiscutible estrella del equipo. Y el peso de las expectativas, a veces, es demasiado. Un verano con mucho ruido a su alrededor le impidió arrancar al mismo nivel del curso anterior, un rendimiento que le ha valido esta semana para ganar el premio AFE al mejor jugador de Segunda 2024-25.

Pero poco a poco, sin perder la confianza de Antonio Hidalgo, Yeremay se va reencontrando consigo mismo. En los últimos partidos se ha acercado a su mejor versión, con picos de brillantez que recuerdan al jugador que enamoró a Riazor. “El míster me pidió que disfrutara, que no pasaba nada por perder un balón”, explicó tras el duelo ante el Zaragoza, el mejor de su temporada. Ese encuentro evidenció que el ‘10’ rinde más cuando se preocupa menos por las zonas de participación y más por atreverse: “Cuando sonrío, disfruto y trabajo voy un paso por delante”.

El canario, en pleno proceso de recuperar su sonrisa total, suma ya cuatro goles y dos asistencias. En el último partido, ante la Cultural, jugó solo 69 minutos, una anomalía, porque pidió el cambio tras un golpe en el tobillo.

Mario Soriano: 1.066 minutos

El centrocampista es el cuarto futbolista con más minutos dentro de este quinteto que siempre ha sido titular con Antonio Hidalgo. Como ya sucedió con otros entrenadores, el madrileño vuelve a ser una pieza básica en los esquemas del Deportivo.

Aunque no siempre acaba los partidos —ha sido sustituido en siete de trece—, Hidalgo tiene claro que Soriano debe estar siempre en el once, y luego ya llegará el turno de decidir en qué posición puede aportar más. “El míster pone muchísimas variantes en los entrenamientos. Va moviendo posiciones para que el día de partido todos estemos adaptados”, explicó Soriano al inicio de curso. Esa versatilidad la vive en primera persona, ya que ya ha actuado como mediapunta, interior y mediocentro, adaptándose a cada contexto con naturalidad y talento.

Diego Villares: 1.034 minutos

El capitán ya está en el top 60 de jugadores con más partidos en la historia del Dépor y tiene a tiro entrar esta temporada en el top 50. La razón es sencilla, ya que es la fiabilidad personificada. Siempre está disponible y siempre aporta. Y Antonio Hidalgo comparte esa misma visión.

“Le vemos en esa posición de ida y vuelta, en ese ‘8’, porque es un jugador de moverse. Evidentemente es muy importante para nosotros”, comentó el técnico a comienzos de temporada para elogiar al vilalbés, pese a que suele ser sustituido y en Málaga incluso fue cambiado al descanso.

No obstante, Villares es emblema del Dépor por su despliegue físico, concentración, lectura de juego y capacidad para presionar. “‘Villi’ es coraje y es pasión. Seguramente no habla todo lo que me gustaría, pero cada uno es como es. Yo le quiero inculcar eso, que tiene que hablar y mandar”, añadió Hidalgo, que aún ve margen de crecimiento en el capitán de su guardia pretoriana.