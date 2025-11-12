José ángel conduce el balón durante el partido contra la Cultural Leonesa Germán Barreiros

"Hacía tiempo que, quitando la Copa, no jugaba tantos minutos. Me siento bien porque ya llevo muchos entrenamientos acumulados desde que volví de lesión. Y preparado para los minutos y oportunidades que me dé el entrenador". La alegría de José Ángel Jurado después de disputar la segunda parte en la victoria contra la Cultural Leonesa (3-0) era notoria y es que el mediocentro andaluz, después de una larga travesía en el desierto, vuelve a sonreír. Los problemas en el tobillo de José Gragera, por el que entró tras el descanso en el duelo contra el cuadro leonés, le abren la puerta al once de cara al encuentro de este domingo ante el Córdoba en El Arcángel.

Un regreso a la medular para presumiblemente disfrutar de su primera titularidad liguera en este curso, después de haber sido de la partida ante la UD Sámano en Copa del Rey. La vuelta al once del andaluz le hizo recordar al Dépor el valor de un jugador que hace mucho trabajo en la sombra, pero que da luz al equipo. Tempo a la hora de conectar el ataque con la defensa, la capacidad de juntar al equipo cuando se estira en exceso o la de hacer mejor a sus compañeros. Es el caso de lo que sucede cuando forma dupla con Diego Villares, su pareja de baile el año del ascenso y con el que no había coincidido aún en este curso. Con él en el campo, el mediocentro de Samarugo pudo adelantar su posición. Esto le permitió sumarse más al ataque, llegando desde atrás e incluso pisar área, donde se encuentra cómodo y aporta en la parcela ofensiva del equipo.

Villares y José Ángel, durante un partido en Riazor

Además del trabajo en el campo de José Ángel y su importancia, está la jerarquía que ejerce fuera de él, pues es el tercero de los capitanes, solo por detrás de Diego Villares y Sergio Escudero. En su tercer curso como blanquiazul y pudiendo presumir de ser uno de los supervivientes del ascenso, esperó a que el Dépor certificase la permanencia para dejar de jugar y operarse de un cuadro de pubalgia. Pero, la pretemporada se complicó para él, las molestias continuaron en el inicio liguero y no debutó hasta la jornada ocho, el pasado 4 de octubre, teniendo una presencia testimonial ante el Almería. "Nunca había estado tanto tiempo lesionado. Nunca he tenido lesiones importantes. Fue algo novedoso. Me coge en un momento con experiencia más grande de si hubiera sido más joven y lo pude llevar mejor. Pero ha sido largo", reconocía José Ángel precisamente después de su partido contra el cuadro indálico.

Y, aunque le ha costado entrar en el equipo, comentaba que para él no era un problema el tener que pelear por el puesto. "No tengo ningún tipo de problema con la competencia. Mi pensamiento es estar lo mejor posible para ayudar al equipo en lo que pueda. Cuando he estado lesionado he intentado dar lo máximo fuera, y ahora que estoy, dar lo máximo dentro. No me preocupa mucho la competencia, solo estar disponible. Siempre he dicho que la competencia interna es lo que hace que un equipo esté arriba o en mitad de tabla. Estoy contentísimo con los jugadores que tenemos, tanto en la mía como en las otras posiciones y esa competencia nos hace a cada uno mejores", declaraba. Y en ese proceso de crecimiento continuo que vive el deportista, el buen momento de José Ángel justifica que el mediocentro pida paso de nuevo en el Dépor.