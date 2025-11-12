El Sporting replantea su estrategia para fichar a Yeremay, su prioridad en el mercado de enero

La portada del diario Record del 12 de noviembre de 2025

El Sporting Clube de Portugal volverá a la carga por Yeremay Hernández en el mes de enero. Pero lo hará con una nueva estrategia para tratar de convencer a un futbolista que es la prioridad en su planificación de incorporaciones de cara al próximo mercado de traspasos.

Así lo informa en su edición de este miércoles el diario Record, que lleva de nuevo al '10' del Deportivo a su portada como protagonista. "Yeremay hasta el fin", titula el medio de comunicación, que informa que el canario genera total "consenso" en la estructura de la entidad lisboeta como el futbolista indicado para incorporar, aunque os Leões no esperarán por el canario hasta el final de la ventana de fichajes, tal y como sí hicieron el pasado mes de agosto. En aquel momento, según el medio, llegaron a ofrecer 25 millones fijos más cinco en variables.

Según la misma información, el Sporting ha seguido todos los partidos de Yeremay esta temporada y dispone de informes que refuerzan su deseo por contratar al extremo del Dépor.

Yeremay, prioridad Deportivo y España

De este modo, Yeremay Hernández tendrá que volver a lidiar con el interés que ya viene de lejos por parte de un equipo que marcha segundo en la primera división lusa y está jugando Champions League. Hace unos días, el futbolista grancanario reconoció que el ruido generado por su posible salida en el mercado de verano le "afectó" psicológicamente y, por ende, al rendimiento, pero que ya estaba "mejor".

Asimismo, el pasado lunes en la gala de los Premios AFE, Yere reconoció en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER que su sueño seguía siendo jugar con el Deportivo en Primera División y que, en caso de dejar alguna vez la entidad coruñesa, la liga española es en la que más le gustaría continuar su carrera.

"Me gusta mucho la Liga española. Me gusta nuestra Liga. Me gustan los equipos grandes. Barça, Madrid,... son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día jugar en alguno de los dos equipos. Pero el sueño que tengo ahora es el Dépor, que es lo más", expresó.