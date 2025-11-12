El nuevo reto de Xisco, el héroe del ascenso a Primera del Dépor en 2012

Xisco, exjugador del Deportivo CEDIDA

Xisco Jiménez Tejada (Santa Ponça, Islas Baleares, 1986) aterrizó en el Fabril en julio de 2003, procedente del Atlético Baleares B, y en abril de 2005 debutó en Primera División con el Deportivo, con el que disputó 75 partidos y marcó 18 goles. El último de ellos fue el que le convirtió en una leyenda del deportivismo, puesto que valió un ascenso a Primera División en mayo de 2012.

El 23 de aquel mes certificó el 1-2 frente al Nàstic, en el minuto 94, que dejó al equipo coruñés, entrenado por José Luis Oltra, a un paso de retornar a la élite solo una campaña después de su caída a la Segunda División. Y cuatro días después enloqueció a toda la afición con el 2-1 contra el Huesca que selló el celebrado ascenso en una temporada en la que, tras una dura batalla contra el Celta y el Real Valladolid, el Dépor se proclamó campeón con 91 puntos, récord de la categoría aún en la actualidad.

Tras competir en nueve clubes distintos, uno de ellos, el Córdoba, frente al que el Dépor se mide este domingo, el delantero balear colgó sus botas en enero de 2024 y, desde entonces, lleva apartado del fútbol, aunque no del deporte.

"Me dedico a la gestión de mis empresas, los negocios que fui montando en los años previos a retirarme, clínicas de medicina estética, dermatología, nutrición, negocios inmobiliarios. Nada que ver con el fútbol. Y, sobre todo, a estar con mis hijos, con la familia y mis amigos y disfrutar de estar en casita, que me he pegado 21 años fuera", explica el artillero, quien confiesa no echar demasiado de menos el balón.

"Hay algunas cosas que sí, pero ahora mismo, mi prioridad son mis hijos. Ya les robé mucho tiempo durante mi carrera y ahora, por suerte, tengo la opción de elegir qué hacer o cómo hacerlo y estar con mis hijos ahora mismo no lo cambio por nada", confiesa.

Aunque, de momento, guarda una cierta distancia con el fútbol, sigue vinculado al deporte, de manera amateur, gracias a un hobby nuevo, el HYROX, una competición de fitness indoor que combina ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios funcionales.

"Estoy súper enganchado y me tiene muy entretenido", relata Xisco, quien el pasado mes de octubre protagonizó su primera competición de la modalidad, en Valencia, y este noviembre participará en un nuevo torneo en Madrid.

"Es un pequeño hobby que me mantiene en forma también. En Valencia competí junto con mi novia en la categoría de dobles mixtos y en Madrid me presentaré con un amigo en dobles masculinos", explica.

"Fue el primero, con que participemos ya está bien", dice el exfutbolista, cuya marca de 1:07:08 en la competición de Valencia les valió para finalizar en el puesto 66 de los 864 participantes totales y en el 19 de los de su edad.