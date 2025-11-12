El Dépor ya conoce el horario de la eliminatoria de Copa contra el Sabadell

Cristian Herrera, persiguiendo el balón en el Sámano-Deportivo Fernando Fernández

El Deportivo ya conoce la fecha y el horario de la eliminatoria de la segunda ronda de la Copa del Rey. Después de superar con autoridad al Sámano en primera ronda, el equipo coruñés visitará al Sabadell en la Nova Creu Alta el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas (todavía sin retransmisión de televisión confirmada).

El Dépor no tendrá demasiado tiempo de preparación para el encuentro de Liga posterior a la eliminatoria copera, ya que recibirá en Riazor al Castellón el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas. En cambio, el cuadro blanquiazul sí tendrá margen para afrontar el duelo ante el Sabadell porque compite en Liga el sábado anterior, el 29 de noviembre, ante el Albacete en el Carlos Belmonte (18.30 horas).

El duelo ante el Sabadell será muy especial para Antonio Hidalgo, que regresará a la Nova Creu Alta, donde dirigió por primera vez en el fútbol profesional. El actual preparador blanquiazul llevó al conjunto catalán a Segunda en la 2019-20, aunque también sufrió el descenso a Primera Federación en la temporada siguiente. Además, Hidalgo disputó 117 partidos como jugador con el club arlequinado.