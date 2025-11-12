Mi cuenta

Cuatro jugadores del Dépor en el once ideal de la jornada votado por los aficionados

Germán, Loureiro, Soriano y Eddahchouri fueron los elegidos 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/11/2025 19:34
Eddahchouri celebra uno de sus goles contra la Cultural Leonesa en el duelo de Riazor
Eddahchouri celebra uno de sus goles contra la Cultural Leonesa en el duelo de Riazor
Patricia G. Fraga

El Deportivo se encuentra en un gran momento, ha dejado atrás su mini crisis tras dos victorias seguidas (Zaragoza y Cultural Leonesa) y este fin de semana fue reconocida la labor de parte de su equipo. Y es que hasta cuatro jugadores blanquiazules integraron el once de la jornada en Segunda, tras una votación realizada por los aficionados. Los elegidos fueron el portero Germán Parreño, el defensa Miguel Loureiro, el mediapunta Mario Soriano y el delantero Zakaria Eddahchouri. Conpletaron ese equipo ideal, elaborado gracias a los votos de los seguidores: Mika Mármol (Las Palmas), Caicedo (Cádiz), Martín Pascual (Mirandés), Rafa Rodríguez (Málaga), Faye (Granada), Javi Martón (Eibar) y Adrián Fuentes (Córdoba).

No es la primera vez que el Deportivo es representado en el once de la jornada de la segunda competición del fútbol español. Otros jugadores que han sido distinguidos en lo que llevamos de campaña han sido Yeremay, Diego Villares o David Mella. 

