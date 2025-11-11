Yeremay y un posible futuro lejos de Riazor: "Barça o Madrid son top, me encantaría, pero el sueño que tengo ahora es el Dépor"

Yeremay, recogiendo el premio de la AFE de mejor jugador de Segunda AFE

La plantilla del Deportivo disfruta de unos días libres después de la victoria ante la Cultural y haber regresado a puestos de ascenso directo. Algunos jugadores como Yeremay siguen aprovechando para recibir reconocimientos, en el caso del canario el premio de todos sus compañeros de profesión como mejor jugador de Segunda la temporada pasada, galardón que concede la AFE. Tras la gala, el ‘10’ se pasó por los micrófonos de El Larguero en la Cadena SER y habló sobre la actualidad del equipo blanquiazul… y sobre un posible futuro lejos de Riazor:

Premio. “Es un orgullo. Estoy muy contento por el premio y toca seguir. ¿El de esta temporada? (risas) Queda mucho para el de este año. Estamos ahora mismo muy bien, sí. Empezamos la temporada con ganas y estamos sacando muchos puntos. A ver si seguimos así hasta el final y podemos ascender. Si ascendemos, me conformo con ascender, lo demás…”.

En ascenso. "Es el objetivo que tenemos. Segunda es una categoría un poco jodida, son muchos partidos, muy igualada. Tienes que llegar al final de temporada con muchos puntos porque si no se complica. Estamos muy bien y ojalá podamos llegar así al final"

Selección. “"Está un poco lejos. Estoy jugando en Segunda y tengo que seguir dando pasos. Ojalá algún día llegue, sería la hostia. Es más difícil, estás jugando en una categoría por debajo. Aunque el fútbol es fútbol. El campo es igual, el balón sigue siendo redondo... pero sí que está ahí la categoría. Tengo que seguir dando pasos, ojalá que algún día se dé"

Ofertas de verano. "Tuve ofertas de varios equipos y decidí quedarme en el Dépor porque creo que ahora mismo es lo mejor que podía hacer. Tengo el sueño y el objetivo de ascender a Primera, ayudar al Dépor, que es el equipo que me ayudó a llegar al fútbol profesional. Son decisiones que se toman y yo tomé esa"

Apuesta del Dépor. “Están apostando mucho por mí, me están ayudando a crecer y yo también creo que les estoy ayudando a ellos. Voy de la mano con el club siempre porque le tengo mucho cariño y siempre me han ayudado. El Dépor ha hecho una apuesta muy fuerte por mí"

Posición. "Me siento cómodo en las dos bandas, de segundo punta, mediapunta… en la banda izquierda es donde creo que me siento más cómodo. También puedo jugar por la derecha o de mediapunta, me siento cómodo en cualquier posición. Lo importante es jugar"

Futuro. "Me gusta mucho la Liga española. Me gusta nuestra Liga. Me gustan los equipos grandes. Barça, Madrid,... son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día jugar en alguno de los dos equipos. Pero el sueño que tengo ahora es el Dépor, que es lo más"

Lamine o Mbappé. “Creo que al lado de los dos sería la hostia. ¿Se jugaría bien, eh? Te la dan al pie y todas esas cosas (risas)”.