Antonio Hidalgo, junto a Juvenal Edjogo, durante su etapa en la Cultural Leonesa

El Deportivo ya conoce que su rival copero en la segunda ronda será el Sabadell, un duelo a partido único, que se disputará en la primera semana de diciembre, del martes 2 al jueves 4. Un equipo ligado a su técnico, Antonio Hidalgo, al que dirigió durante tres cursos (entre 2018 y 2021), dos de ellos completos, en los que vivió de todo, un descenso y un ascenso. Uno de los miembros de su staff en el cuadro arlequinado, Juvenal Edjogo, su segundo entonces, analiza para DXT Campeón el retorno del técnico de Granollers a la que fue su casa y donde vivió su primera experiencia en un banquillo.

El retorno de Hidalgo llevará, no obstante, un asterisco. Y es que no podrá sentarse en la banqueta de la Nova Creu Alta y tendrá que seguir el partido desde la grada. El motivo es que cumplirá el segundo de los dos encuentros de sanción que arrastra del curso pasado (el primero ya lo hizo ante la UD Sámano, en la primera ronda copera). Estará así a los mandos de nuevo su segundo, Ignasi Vilafranca.

"El regreso va a ser muy emocionante tanto para Antonio como para Ignasi. Vivimos ahí tres años y medio muy intensos, exigentes, en los que tuvimos de todo, pero el resumen es muy positivo. Era la primera experiencia para él como primer entrenador, cogimos al equipo en una situación muy delicada, a un punto del descenso a Tercera y lo conseguimos salvar y la siguiente fue la temporada del ascenso a Segunda División. La lástima de esa campaña de Segunda, que fue la temporada de la pandemia, con los estadios vacíos. Eso no nos ayudó para poder asegurar la permanencia. Acabamos descendiendo la última jornada en Miranda de Ebro, pero el balance es positivo", expone Edjogo.

Hidalgo e Ignasi, con mascarillas, en un entrenamiento con el Sabadell @CESabadell

Edjogo relata cómo fue ese cambio de pasar de jugadores del Sabadell a ser los inquilinos del banquillo."Vivimos de forma muy intensa lo que significa entrenar al equipo en el que habíamos estado tantos años de jugadores y creo que por parte de la afición lo van a recibir con mucho cariño porque al final creo que incluso para ellos quedó claro que lo dimos absolutamente todo. Al final somos dos arlequinados, que estuvimos muchos años allí compitiendo como futbolistas y después como entrenadores lo dimos todo por nuestro equipo. Creo que el recibimiento va a ser muy cariñoso por parte de la afición, porque no tengo ninguna duda de que la afición le guarda un cariño tremendo tanto a Antonio como a Ignasi", incide.

Éramos dos arlequinados que estuvimos muchos años compitiendo como futbolistas y que, después, lo dimos todo como entrenadores" Juvenal Edjogo, segundo de Hidalgo en el Sadadell

Edjogo rememora las jornadas maratonianas de trabajo que realizaba el staff. "La hinchada fue consciente de que nosotros casi nos dejábamos la salud ahí. Era nuestra primera experiencia en los banquillos y todos le dedicábamos 12 horas diarias. Llegábamos por la mañana muy temprano y nos íbamos por la noche muy tarde", aclara.

Aunque el último año las cosas no salieron, indica que no sintió que hubiese reproches y remarca que no se dejaron nada en el tintero:"Los resultados unas veces salen mejor que otras veces pero nuestra dedicación, entrega y compromiso, tanto por parte de la directiva, como la propiedad, como por parte de los aficionados lo supieron reconocer. Entendieron que nos dejamos hasta la última gota de nuestro sudor para conseguir el objetivo. Es el balance que queda tanto de la afición con nosotros como para nosotros con la afición".