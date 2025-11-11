El Deportivo se enfrentará al Sabadell en la Copa del Rey

Imagen del Sámano-Deportivo de la primera ronda de Copa FERNANDO FERNÁNDEZ

Este miércoles tuvo lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Después de vencer con claridad al Sámano en primera ronda, el Deportivo era uno de los equipos que estaba en el bombo y el rival que le ha tocado en suerte ha sido el Sabadell.

Será un partido muy especial para Antonio Hidalgo, que regresará a la Nova Creu Alta, donde dirigió por primera vez en el fútbol profesional. El actual técnico blanquiazul consiguió con el club arlequinado el ascenso a Segunda División, pero también descendió a Primera RFEF. No es un enfrentamiento desconocido para el Dépor tampoco, que en las últimas temporadas en el barro también se encontró con el Sabadell.

Falta ahora conocer el día y la hora en la que se celebre el encuentro. Esta segunda ronda está fijada para la primera semana de diciembre, del martes 2 al jueves 4. Lo que sí conoce el Dépor son los horarios de los encuentros anterior, en el que visitará al Albacete el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas, y posterior. En el fin de semana del puente de diciembre, el cuadro blanquiazul recibirá en Riazor al Castellón el domingo 7, también a las 18:30 horas.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, que ya serían los dieciseisavos de final, el Dépor todavía tendría que disputar un encuentro más del torneo del KO antes de que se terminase 2025. El calendario se ha comprimido y entre los días 16 y 18 de diciembre será de nuevo turno para la Copa, justo antes de que el Dépor tenga que viajar a Andorra para jugar el último encuentro del año.