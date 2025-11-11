Mi cuenta

El Dépor celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el 11 de diciembre

En la Asamblea someterá a votación las cuentas anuales, la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio a 30 de junio de 2025 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
11/11/2025 22:04
El presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet y el consejeero delegado Massimo Benassi, durante una Junta de Accionistas del Dépor
El presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet y el consejero delegado Massimo Benassi, durante una Junta de Accionistas del Dépor
RCD

El Consejo de Administración del Deportivo anunció este martes, justamente con un mes de antelación como manda la ley, para el próximo día 11 de diciembre, a las nueve de la mañana, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad blanquiazul. La asamblea, que será exclusivamente de carácter telemático, tendrá como sede el estadio de Riazor. En el orden de día se someterá a votación el examen y aprobación de las cuentas sociales, la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio a fecha de 30 de junio del 2025.

Para finalizar, habrá un apartado dedicado a ruegos y preguntas, previo de la delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Con carácter extraordinario el Deportivo ya había celebrado el pasado mes de julio una Junta General Extraordinaria en la que cambió sus estatutos sociales para amoldarlos a la Ley de Sociedades de Capital y a la Ley del Deporte

Abanca cuenta con prácticamente la totalidad de los títulos del club coruñés, tras la capitalización de 70 millones de euros en créditos y, además, la aportación de otros 35 millones en la  ampliación de capital, la cual fue ratificada durante la Junta de Accionistas del mes de junio del 2024.

