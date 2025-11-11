El Dépor, ante un final de año para despegar

Yeremay, en el partido del pasado curso en El Arcángel ante el Córdoba, próximo rival Fernando Fernández

El Deportivo transita noviembre con la brújula otra vez orientada hacia arriba. Dos victorias seguidas, el regreso de cierta solidez defensiva y una sensación de estabilidad que no se veía desde septiembre. Este repunte ha devuelto la calma y el optimismo a un equipo que había pasado un mes largo instalado en la duda. Antonio Hidalgo lo resumió con una frase sencilla tras golear a la Cultural Leonesa: “La mala racha está finiquitada, seguro”.

Por delante asoma un tramo de calendario que, sobre el papel, invita a despegar. Hasta final de año, el Dépor se medirá a seis rivales que se mueven entre la mitad baja y la zona media de la tabla. Solo el Córdoba, primer obstáculo, se asoma a los puestos de playoff. Ninguno pelea por ahora por el ascenso y casi todos miran de reojo al descenso. Es una oportunidad para sumar puntos, encadenar resultados y llegar al parón navideño en velocidad de crucero. Pero también un aviso: la Segunda no perdona la relajación.

Jornada 14: Córdoba-Dépor

Este tramo de calendario comienza con la visita al Córdoba, octavo con 20 puntos, que vive su mejor racha sin perder en Segunda en 18 años. Aunque se llevó un buen palo en Copa, con la eliminación ante el Cieza, el equipo de Iván Ania encadena ocho jornadas invicto, las tres últimas con resultados de mérito: dos victorias y un empate ante el Málaga (2-2) pese a jugar con diez desde el minuto 53. Es un conjunto intenso, valiente y capaz de presionar arriba y sostener un ritmo alto los 90 minutos.

Además, el Dépor no suele estar cómodo ante el Córdoba y así lo dicen los precedentes, con una sola victoria en los últimos ocho enfrentamientos. Ese triunfo llegó en Riazor, mientras que el duelo más reciente en El Arcángel se saldó con derrota (2-0). Por lo tanto, el ambiente y la confianza del Córdoba convierten el partido en una prueba seria para medir hasta dónde llega la recuperación blanquiazul.

Jornada 15: Dépor-Ceuta

Después de Córdoba, Riazor recibirá al Ceuta, una de las revelaciones del campeonato. Situado cómodamente en mitad de tabla con 18 puntos, el equipo caballa se ha hecho fuerte en el Alfonso Murube, donde solo ha perdido un partido. Antes del tropiezo ante el Málaga (2-0) y de la suspensión de su duelo del pasado fin de semana ante el Almería –con 1-1 al descanso– por el fallecimiento de un espectador, encadenaba ocho jornadas sin perder.

El Ceuta-Almería, suspendido por la muerte del exjefe de la Policía Portuaria Más información

El conjunto de José Juan Romero ha encontrado equilibrio entre una notable seguridad defensiva, que le llevó a acumular 546 minutos sin encajar, y un ataque que cuenta con los exdeportivistas Rubén Díez y Kuki Zalazar, goleador precisamente en el partido suspendido ante el Almería.

Sin embargo, Riazor sigue siendo territorio prohibido. El Dépor no ha perdido como local y además venció en los dos precedentes ante los ceutíes, en la 2022-23 en Primera Federación (1-2 y 1-0) .

Jornada 16: Albacete-Dépor

El siguiente paso será el Albacete, que con 16 puntos no logra alejarse de forma considerable de la zona peligrosa y que es el equipo más goleado de la categoría, empatado con el Zaragoza (23 tantos en contra). En su último compromiso cayó 3-2 en Eibar pese a ponerse por delante en el marcador. El cuadro de Alberto González va sacando poco a poco la cabeza del pozo y además en Copa del Rey logró recientemente un cómodo 0-3 ante el San Fernando.

El Albacete mezcla dinamita con fragilidad. Ha marcado 20 goles, pero sufre atrás. Agus Medina (6 tantos), Antonio Puertas (5) y Jon Morcillo (4) lideran la faceta ofensiva de un equipo que compite mejor a domicilio que en el Carlos Belmonte, escenario de la cita ante el Dépor.

Más allá de los números, el Albacete es un rival con carga emocional. Contra el equipo manchego vivió el Dépor una de sus noches recientes más amargas: la final del playoff de 2021-22, cuando el equipo del coruñés Rubén de la Barrera remontó en Riazor para lograr el ascenso. Desde entonces, eso sí, dos goleadas a favor de los blanquiazules: 2-5 y 5-1 durante el pasado curso.

Jornada 17: Dépor-Castellón

Después llegará el Castellón, otro equipo imprevisible. Empezó la temporada con dudas y despidió a Johan Plat tras cinco jornadas sin ganar. La llegada de Pablo Hernández, figura del club como futbolista, revitalizó al grupo con tres victorias seguidas, aunque después encadenó un empate y dos derrotas antes de romper la racha y vencer al Málaga (2-0) en la jornada 12.

Desde su ascenso junto al Deportivo en 2023-24, el Castellón mantiene una identidad ofensiva y atrevida. Su propuesta se ha hecho algo más terrenal, menos suicida que con Dick Schreuder, pero sigue siendo un equipo configurado para atacar. Además, de cara al duelo en Riazor recuperará a Cipenga y Camara tras sus compromisos internacionales.

Ximo Navarro, durante un lance de juego contra el Castellón en la 2024-25 - Fernando Fernández

Los precedentes recientes sonríen al Dépor: goleada en Riazor (5-1) y empate en Castalia (2-2) en la pasada temporada, además de los dos triunfos coruñeses en la Final de Campeones de Primera Federación. Pero la historia también guarda un recuerdo amargo, como en el caso del Albacete. Esta vez fue en el playoff de la 2022-23, cuando el Castellón remontó en Castalia (4-3) y eliminó al Dépor. En Copa, los orelluts cayeron ante el modestísimo Antoniano, un golpe inesperado que agudiza sus altibajos.

Jornada 18: Dépor-Real Sociedad B

El penúltimo reto del año será también en Riazor frente a la Real Sociedad B. El filial donostiarra ha salido del descenso tras dos victorias seguidas: 1-0 ante el Huesca –en el duelo aplazado de la jornada 10– y 2-1 frente al Leganés con un penalti transformado en el minuto 98 por Dani Díaz. En casa está invicto, con cuatro victorias y tres empates, pero lejos de Anoeta es el peor visitante de la Segunda División: siete partidos, siete derrotas.

Así fueron los partidos de la jornada 13 de LaLiga Hypermotion: todos los resúmenes, en vídeo Más información

Con esa asignatura pendiente visitará Riazor, donde el Dépor por ahora sigue invicto. Los precedentes más recientes datan de la 2023-24 en Primera RFEF, con triunfo en Riazor (2-1) y empate en Zubieta (1-1), cuando los coruñeses ya habían sellado el ascenso.

Jornada 19: Andorra-Dépor

El último partido del año llevará al Dépor al Principado, donde espera el Andorra del exblanquiazul Ibai Gómez. El conjunto tricolor, recién ascendido, arrancó como un tiro con cuatro victorias, dos empates y una sola derrota en las siete primeras jornadas. Llegó a zona de playoff e incluso se postuló como revelación, pero el globo se desinfló.

Encadena seis jornadas sin ganar, con tres derrotas y tres empates, y su último 2-2 en Huesca dejó un sabor amargo tras desperdiciar un 0-2. Marcaron Kim Min-Su, una de las sorpresas del curso (tres tantos partiendo desde la izquierda), y Dani Villahermosa, centrocampista con llegada que suma cuatro dianas. En la plantilla también figura Álex Petxarroman, cedido por el Dépor, aunque sin protagonismo desde las primeras jornadas.

El duelo será inédito, ya que el Deportivo nunca se ha enfrentado al Andorra. Una primera vez que servirá, además, para cerrar el 2025.