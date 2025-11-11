Eddahchouri y Mulattieri, el día y la noche

Zakaria Eddahchouri, sustituyendo a Samuele Mulattieri en el Deportivo-Sporting Javier Alborés

Uno es el máximo goleador de la categoría, capaz de maximizar su presencia en el campo con números de cara a puerta. Mientras, el otro no termina de convertir en impacto anotador todo lo que ofrece en el juego. Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri, los dos delanteros del Deportivo, son como el día y la noche. Y esas diferencias se han visto acrecentadas el pasado fin de semana.

Contra la Cultural Leonesa, el delantero neerlandés aprovechó su ‘soledad’ ante las molestias del italiano -que finalmente fue convocado y calentó, pero no jugó- para sumar todavía más cifras, regresar a la cúspide de los goleadores de la Liga Hypermotion y alcanzar las ‘dobles figuras’ en goles más asistencias: ya suma 10 dianas producidas entre ambos registros.

La foto general de los números del ‘9’ del Deportivo es incontestable. Solo Juan Otero, ariete del Sporting, acumula los mismos dígitos que el exfutbolista del Telstar, aunque en el caso del colombiano con los valores ‘cambiados’ con respecto a Eddahchouri: su mayor volumen de producción está en los pases de gol, ya que suma 7, mientras que únicamente ha perforado la portería en 3 ocasiones.

Zakaria es, además, el segundo futbolista con mejor diferencia entre los tantos que ha materializado y los goles esperados (también conocidos como expected goals o xG) en virtud de la claridad de sus ocasiones.

Según el modelo de Opta, el ariete de ascendencia marroquí ha acumulado situaciones de remate que suman una probabilidad de gol total de 4. Sin embargo, ha transformado 3 más, una renta positiva que solo supera Jeremy Arévalo, autor de las mismas 7 dianas pero con un 3,5 de xG acumulado. Cerca de ambos están Asier Villalibre (7 tantos y 4,6 de xG), Carlos Fernández (6 dianas con 3,3 xG) y Adrián Ambarba (6 goles en remates con valor de xG de 3,6).

Impacto concentrado

De esta manera, Zaka colecciona cifras innegables, pero que se concentran en 5 de los 13 partidos disputados hasta la fecha en la competición. El neerlandés ha estado presente en todos, con 7 titularidades y 6 suplencias. Pero su impacto se consolida, de manera concreta, en la visita del equipo a Granada (gol y asistencia), el encuentro en Vitoria ante el Mirandés (3 dianas), el duelo en casa contra el Huesca (gol), el partido contra el Almería (LaLiga le cuenta la asistencia a Yeremay) y el último duelo, en Riazor ante la Cultu (2 goles y 1 asistencia).

Además, de sus 7 goles, únicamente 1 sirvió para romper el empate en el electrónico: el del pasado sábado frente a la Cultu. En el apartado más positivo, sus asistencias a Mario Soriano en Los Cármenes y a Yeremay en el partido frente al Almería valieron también para abrir el marcador del Deportivo. Mientras, su gol frente al Granada y sus tantos contra el Mirandés fueron determinantes para ampliar la renta y consolidar una victoria que no era, ni mucho menos, evidente antes de sus apariciones.

Si Zaka ha logrado aglutinar unos números extraordinarios de cara a portería en una muestra concreta de partidos, todo lo contrario le sucede a Samuele Mulattieri. El punta transalpino está lejos de acompañar con impacto directo de gol su contribución colectiva.

A pesar de haber jugado apenas 90 minutos menos que Eddahchouri, el jugador cedido por el Sassuolo únicamente ha logrado materializar 1 tanto. Fue en su debut como deportivista, ante el Leganés, cuando con su entrada el equipo logró igualar un 2-0 en contra gracias a su remate de cabeza y al penalti que provocó poco después.

Desde entonces, la nada en forma de acierto hacia la portería enemiga, pues el italiano acumula una sequía de más de 500 minutos y un balance negativo en cuanto a sus goles esperados, pues ‘debería’ haber marcado 3 tantos (suma 2,8 xG). En la retina colectiva todavía se mantienen las importantes ocasiones falladas ante Almería o Eibar. Mulattieri remata más que Zaka. Y aunque sus situaciones de gol son menos claras, también yerra en mayor medida.

Balance neto colectivo

Más allá de su rendimiento individual de cara a portería, el balance goleador colectivo establece una realidad algo diferente: el Deportivo como conjunto tiene un rendimiento anotador superior con Mulattieri que con Eddahchouri, según los cálculos de Opta.

Con el italiano en el campo, el equipo ha sumado seis goles más de los que ha encajado (10 a favor y 4 en contra), la misma cifra que maneja el cuadro herculino cuando está Eddahchouri en el césped (14 dianas materializadas y 8 recibidas). Sin embargo, la escuadra herculina proyecta un balance anotador positivo comparando los momentos de Mulattieri en el campo con respecto a los que no participa (+0,21 goles por cada 90 minutos), mientras que en el caso de Eddahchouri, el cálculo sale a deber (-0,14).

Es decir, la escuadra coruñesa tiene un rendimiento goleador superior con el italiano que con el neerlandés, una tendencia que coincide en el impacto colectivo de ambos, pues el ariete nacido en La Spezia participa más en el juego.

Los datos confirman esta tendencia más asociativa del internacional sub-21. Mulattieri promedia más toques (19,7) que Zaka (14,5), acumula prácticamente el doble de pases y tiene más acierto en su relación con los compañeros.

Pese a ello, el neerlandés ha sido capaz de repartir más asistencias y ofrecer más pases claves, además de ganar un porcentaje superior de duelos aéreos, una faceta en la que ninguno de los arietes sobresale. Sí lo hace Zaka en el área a base de unas cifras que minimizan sus déficits en las demás funciones que debe ejercer el delantero y, así, distanciarse de un Mulattieri, poco ducho en la zona de castigo. Como el día y la noche.