Ceuta y Almería acuerdan la fecha de su partido suspendido pendientes de mover la visita del equipo caballa a Riazor

Lance del Ceuta-Almería LaLiga Hypermotion

Ceuta y Almería se han puesto de acuerdo para reanudar el partido suspendido este domingo por la muerte de un espectador el próximo miércoles 26 de noviembre a las 16.00 horas, lo que deberá ratificar el Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF.

Fuentes del club ceutí han informado de que el colegiado pamplonés Alejandro Morilla hizo constar en el acta que ambos equipos le solicitaron reanudar el encuentro en esa fecha, siempre que se pueda adelantar el partido entre el Ceuta y el Deportivo de la jornada decimoquinta del 23 (domingo a las 14.00 horas) al 22 de noviembre. El motivo que alega el cuadro caballa es que la logística del regreso a casa desde A Coruña se le complicaría.

El partido entre la AD Ceuta FC y la UD Almería, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion, fue suspendido este domingo al descanso con empate a uno en el marcador tras el fallecimiento de un aficionado local en la grada del estadio Alfonso Murube.

La interrupción del encuentro fue decidida por el árbitro Alejandro Morilla, quien consultó previamente con ambos equipos ante la ausencia de un protocolo específico para este tipo de situaciones.

Tanto los jugadores como los cuerpos técnicos coincidieron en que lo más prudente era detener el juego.

En un primer momento, se barajó la posibilidad de reanudar el partido este lunes, pero la UD Almería emprendió su viaje de regreso en vuelo chárter desde Tetuán (Marruecos), la misma ruta utilizada para llegar a Ceuta el sábado, lo que descartaba esa opción inmediata.