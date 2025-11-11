Así le fue a los cedidos del Dépor: Un título antes de enfrentarse a Óscar Cano

Celebración del Ourense CF en la Copa Federación RFEF

De nuevo semana de altibajos para los jugadores que el Deportivo tiene a préstamo en Segunda y Primera RFEF. Las mejores noticias llegaron desde O Couto, donde Adrián Guerrero levantó su primer título al proclamarse campeón de la Copa Federación. La competición no para y este miércoles se enfrentará al Zamora de Óscar Cano. También brilló Diego Gómez con el Cartagena y además de marcar recibió el reconocimiento de MVP. La cruz es para Martín Ochoa y el Arenteiro, que ha decidido hacer un cambio en el banquillo.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): la 'cláusula del miedo' puso pausa a la buena temporada que está completando el jugador de Pontedeume en el cuadro leonés. Chacón regresó a Riazor, pero para estar sobre el césped solo en la previa del encuentro y presencia desde la grada la derrota de su equipo de esta temporada ante un Dépor al que quiere regresar el próximo verano.

Bouldini (Granada): el delantero marroquí sigue sin poder sumar minutos debido a la lesión de tobillo que se produjo ante la UD Las Palmas hace un mes. El Granada logró un importante triunfo contra el Zaragoza en su pelea por la permanencia.

Petxarroman (Andorra): también se quedó sin participar el lateral vasco, aunque en su caso por decisión técnica. Va perdiendo presencia Petxa en los planes de Ibai. Solo ha jugado en uno de los últimos cinco encuentros... el de Copa del Rey. Al Andorra se le escapó la victoria en Huesca.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): buenas noticias para el centrocampista coruñés, que sigue siendo un fijo en los planes de Pablo López, pero en esta ocasión además con el cuadro verde reencontrándose con la victoria (0-2). El juego de ataque pasa por sus botas e incluso tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero muy forzado falló a puerta vacía todavía con 0-0 en el marcador.

Martín Ochoa (Arenteiro): Situación agridulce la que vive el delantero riojano, que está enlazando titularidades y sumando muchos minutos en O Carballiño, pero sin que su equipo sea capaz de conseguir victorias. Ante el Racing reclamó un penalti por agarrón en la derrota del club de Espiñedo, que ha decidido prescindir de Jesús Arribas como entrenador.

Adrián Guerrero (Ourense CF): Semana de mucha actividad para Adrián Guerrero, que jugará tres partidos en pocos días. El Ourense CF no tuvo partido de liga, pero porque disputó la final de la Copa Federación, en la que se impuso al Orihuela para levantar el título con el deportivista en el once inicial. El duelo liguero llega este miércoles, en el que el cuadro de O Couto visitará al Zamora en el estreno de Óscar Cano

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Participación decisiva de los dos atacantes deportivistas en la remontada del Cartagena ante el Teruel (1-2). El ourensano se estrenó como goleador para empatar en un gran movimiento dentro del área y fue protagonista en el segundo tanto, siendo uno de los dos jugadores derribados en el penalti a favor de los albinegros. Esa jugada estuvo posibilitada por Kevin, que ganó un balón largo sobre la línea de cal para ponerlo luego en el área.