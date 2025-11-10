Riazor, donde marcar y ganar empieza a ser utópico

Los jugadores del Deportivo, aplaudiendo a la afición tras el encuentro contra la Cultural Patricia G. Fraga

Había hay un evidente margen de mejora, pues con la victoria del pasado sábado el Deportivo logró colocarse en una media de dos puntos por partido como local —ha hecho 12 en seis encuentros—. Pero Riazor empieza a ser un feudo en el que rascar algo es complicado. Porque en los días menos buenos, el Dépor no pierde. Y en los mejores, gana.

Después de la visita de la Cultural Leonesa, el conjunto deportivista se consolida como el bloque que menos goles encaja como local. Únicamente ha recibido dos tantos, una cifra con la que también empezaban la jornada el Eibar y el Ceuta. Pero no la acabaron así.

Por un lado, el cuadro eibarrés recibió dos tantos del Albacete, aunque acabó ganando 3-2. Mientras, el conjunto caballa no pudo completar su partido por el triste fallecimiento de un aficionado tras un problema médico. Pero en el intermedio, momento en el que el choque no se reanudó, empataba 1-1.

Así, los pupilos de Hidalgo regresaron ante la Cultu a la buena senda en cuanto al rendimiento defensivo, con una nueva puerta a cero que supone la cuarta en seis encuentros disputados en Riazor.

Ni Burgos, ni Sporting de Gijón, ni Huesca lograron desvirgar la meta de Germán Parreño en los tres primeros partidos registrados en el hogar deportivista este curso. El sábado, tampoco lo logró la Cultural, que se quedó lejos de producir verdadero peligro.

Solo Almería y Valladolid

De este modo, Almería y Valladolid se mantienen como los únicos equipos capaces de marcar en A Coruña a lo largo de esta temporada. Ambos lo hicieron en las primeras mitades de sus partidos y a balón parado: de córner y de penalti, respectivamente.

“Es importantísima la portería a cero. Los equipos que al final de liga están en lo más alto de la clasificación son los que menos goles reciben”, explicaba José Ángel al término del duelo, en un mensaje a través del que incidía en la necesidad de mantener la línea.

El escaso rendimiento de cara a puerta de los huéspedes de Riazor conduce a que el Deportivo sea también uno de los tres únicos equipos que mantiene a cero su casillero de derrotas como local. La portería a cero aseguraba eso ante Burgos, Sporting, Huesca y Cultural.

Mientras, los solitarios goles anotados por Almería y Pucela abrían también la posibilidad de mantener esa condición de invicto a poco que el Deportivo acertase de cara a portería rival, algo que sucedió en los dos duelos, que remataron con 1-1.

Junto al Deportivo, siguen sin conocer la derrota como locatarios el propio Eibar y la Real B, que se confirman como los mejores locales junto al Racing, con 15 puntos en siete encuentros.