Gragera enseña cómo quedó su tobillo el sábado ante la Cultural

José Gragera, durante el partido contra la Cultural PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo está pendiente de la evolución de los diferentes futbolistas que arrastran problemas físicos. El último en unirse a la lista fue José Gragera, que ante la Cultural Leonesa tuvo que pedir el cambio en el descanso por, como apuntó Antonio Hidalgo, un golpe que arrastraba desde los primeros instantes del encuentro.

El mediocentro asturiano ya se retiró a vestuarios con la bota derecha en la mano y, aunque se probó durante el intermedio, el dolor le impidió salir al césped para la segunda parte. A la espera de que el club blanquiazul emita algún parte médico, algo poco probable, ha sido el propio Gragera el que ha querido enseñar el motivo de haber pedido el cambio el pasado sábado.

José Gragera muestra la inflamación de su tobillo en Instagram Instagram

Con una simpática imagen, acompañada de la frase 'Sunday Mood' (estado de ánimo del domingo), el futbolista blanquiazul compara su pie izquierdo con el derecho, en el que salta a la vista una obvia inflamación del tobillo.

Los servicios médicos y el jugador quedan a la espera de cómo evoluciona la hinchazón de la articulación, pero en principio, si llega, lo hará justo para el encuentro del próximo domingo en Córdoba. Hay que recordar, además, que Gragera venía de pasar una temporada prácticamente en blanco precisamente por jugar a pesar de tener un problema en el pie, en este caso el izquierdo, que lo acabó llevando al quirófano. "

Dos días de descanso

No será hasta el miércoles cuando tanto Gragera como el resto de tocados se pruebe sobre el césped de Abegondo. Después de la sesión de recuperación del domingo, Antonio Hidalgo le ha concedido a la plantilla dos jornadas de descanso. El equipo está citado en la ciudad deportiva el próximo miércoles para empezar a preparar a partir de las 10.30 horas la visita del domingo al Córdoba en el Nuevo Arcángel (18.30 horas).