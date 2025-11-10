El Deportivo se abona a la contundencia como receta

Noubi, anticipando a Manu Justo en el Deportivo-Cultural Germán Barreiros

En el fútbol, lo que sucede en el centro del campo sirve para dominar los partidos, pero lo que acontece en las áreas termina marcando siempre la diferencia. Puedes controlar todo lo que pasa de área a área, que si no estás atinado en la zona de castigo defendida por el rival o concedes en las inmediaciones de tu portería, no valdrá de nada.

Así es la lógica de este deporte, el más alejado a la hora de corresponder a las sensaciones con marcadores. Lógico, ante la enorme incertidumbre que le aportan su elevado número de jugadores, la dinámica de cooperación-oposición, el hecho de jugarse con el pie o la dificultad de anotar. Lo sabe bien el Deportivo, que ante la Cultural Leonesa confirmó su reacción a nivel de resultados con un marcador esculpido a base de más contundencia que juego.

El Dépor de Antonio Hidalgo había arrancado la temporada como un conjunto solvente. Extraordinariamente maduro para ser un bloque con importantes novedades y que acababa de empezar a trabajar con un nuevo entrenador. El equipo herculino no solo controlaba relativamente lo que sucedía de área a área, sino que esa capacidad de gobierno se traducía en tino para apuñalar al contrario de diferentes maneras y firmeza para no ofrecer demasiadas ventanas a través de las que acceder a los dominios de Germán Parreño.

El encuentro ante el Mirandés en Vitoria y la visita del Huesca a Riazor fueron el culmen de ese equipo con aristas de todo tipo, que empezó a dejar a deber en la segunda parte ante el Eibar.

En Ipurua se inició una caída que frenó relativamente en el encuentro en casa contra el Almería, pero que adquirió pendiente negativa de verdad en Málaga, encuentro al que le continuó la salida a Santander y la recepción del Valladolid. Un punto rescatado al final ante el conjunto pucelano y gracias.

Tocaba volver a reencontrarse. Y Antonio Hidalgo priorizó reconstruir los cimientos desde la base. “Deberíamos volver a tener la solidez, analizar comportamientos e ir ajustándolos. Cuando pierdes piezas tienes que ajustarlo con futbolistas de otras características y a veces cuesta tiempo”, apuntaba el técnico catalán en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado sábado contra la Cultural Leonesa, días después de conseguir que su equipo ofreciese en Zaragoza una versión tan poco brillante a nivel ofensivo como sólida en el trabajo sin balón.

En el Ibercaja zaragozano, el bloque deportivista logró dejar por primera vez su portería a cero en un partido a domicilio. Parreño apareció para salvar la única ocasión clara del rival, en un mano a mano derivado de una evidente desatención.

Fue el único borrón de un sistema defensivo que en los encuentros previos había dado constantes muestras de fragilidad cada vez que se hundía y debía subsistir cerca del área propia.

No sucedió eso en la capital aragonesa, aunque en la ecuación habría que incluir las dificultades para arañar de un Real Zaragoza con serios problemas en todas las facetas del juego. Tampoco contra la Cultu.

Y es que en el duelo en A Coruña contra el equipo leonés, el Deportivo reafirmó sus buenas sensaciones sin balón. La Cultural llegó, pero en un tramo muy concentrado de la primera mitad, a partir del primer gol del equipo coruñés.

Volumen sin peligro

Sin embargo, más allá de un remate franco de Selu Diallo que se fue alto tras un pase atrás, el Dépor no sufrió situaciones de verdadero peligro. Un chut de Mboula bien atrapado por Germán y tres remates desde fuera del área como argumentos para alterar el ritmo cardíaco del conjunto local.

El equipo coruñés era incapaz de tener el control, pero los 10 remates que su enemigo había logrado en el primer tiempo apenas se traducían en 0,44 goles esperados —según el modelo de Opta—. Una muestra de que mucho no es sinónimo de bueno. “Nos hemos puesto con la ventaja de dos goles y a partir de ahí hemos estado bastante desajustados”, reconocía el preparador local, crítico con la manera de defender de los suyos, aunque las dificultades de verdad arrancaron tras el 1-0.

No todo era cuestión de una mala la presión, pues el conjunto de Antonio Hidalgo también carecía de fluidez con balón, pero había alcanzado la efectividad total. “Hemos sido efectivos en las situaciones de la primera parte cuando no hemos estado tan cómodos con y sin balón”, explicaba Hidalgo.

Una recuperación en área rival, un gol. Un robo en último tercio, otro gol. Dos remates, 2-0. Contundencia arriba y cierta solidez atrás. Porque aunque la Cultural lograba progresar, no pillaba al equipo desarmado.

Había, aún así, un resquicio para las dudas, que se transformaron en firmezas tras el intermedio. Ya con José Ángel Jurado en el campo y un resultado de dos goles de ventaja que generó confianza, el Deportivo manejó el partido a su antojo.

“Seguramente no hemos tenido un caudal muy grande de ocasiones, pero con 2-0 hay que tener control. Los rivales son conscientes de que tenemos una pegada tremenda”, apuntaba el director técnico deportivista en relación a esa segunda mitad en la que su equipo sí estuvo más cómodo.

Faltó algo de veneno, pero el conjunto herculino elevó su cifra de remates hasta los siete —para alcanzar los nueve totales—. El larguero de Yeremay y el posterior cabezazo al limbo de Zaka en el rechace fueron el gran argumento para sentenciar, antes de que el propio delantero neerlandés encontrase la red con un trallazo en el que magnificó su no tan obvia posición de remate.

De este modo, el Deportivo se fue con tres goles a favor y un único remate de la Cultural en la segunda parte —en el minuto 91—, lo que le permitió concretar su segunda puerta a cero consecutiva tras el duelo en Zaragoza. No había logrado encadenar dos hasta ahora. Después de tocar fondo contra el Valladolid en el peor partido del curso, el Dépor acumula un parcial de 5-0 y se ha abonado a la contundencia como receta para recuperar su mejor juego.