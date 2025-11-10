El Dépor, pendiente de la evolución de los tres tocados

Yeremay, ante Rodri Suárez durante el Dépor-Cultural Leonesa Patricia G. Fraga

La victoria ante la Cultural Leonesa (3-0) dejó tres nombres propios en el Deportivo que, más allá del aspecto futbolístico, fueron protagonistas por su estado físico. Yeremay y Gragera fueron sustituidos por sendos golpes en el tobillo, mientras que Mulattieri volvió a quedarse sin minutos por precaución. Los tres comienzan una semana de control para valorar su evolución de cara al encuentro del domingo en Córdoba, aunque ninguno de los casos reviste gravedad.

De hecho, en el caso de Yeremay las noticias son tranquilizadoras. A pesar de haber pedido el cambio en el minuto 69, todo parece indicar que el ‘10’ podrá estar disponible frente al Córdoba. Fue sustituido en el minuto 69 ante la Cultural y Antonio Hidalgo explicó después que “lleva semanas arrastrando dolor en el tobillo”. El golpe durante el choque ante la Cultural no ha derivado en una lesión de entidad y, salvo contratiempo, la referencia ofensiva del Dépor será de la partida en El Arcángel.

Gragera fue sustituido antes que Yeremay, al descanso, después de sufrir un golpe en el tobillo en el inicio del partido y se someterá a pruebas médicas. “Ha tenido esa situación de un golpe en el minuto 5 y, a partir de ahí, tenía el tobillo bastante inflamado. Ha intentado probar, pero cuando ha dado cuatro pasos se ha dado cuenta de que no podía”, explicó Hidalgo al término del partido. No se trata de una dolencia grave ni guarda relación con los problemas en la primera falange del pie que lo apartaron casi toda la pasada campaña. El club espera que pueda reincorporarse progresivamente al grupo si las molestias remiten.

El tercero en discordia es Samuele Mulattieri. El delantero italiano arrastra molestias en el aductor desde hace más de una semana. No participó en los partidos ante el Zaragoza ni frente al Sámano en Copa, aunque sí entró en la última convocatoria. Calentó en la banda durante una fase del encuentro contra la Cultural, pero el cuerpo técnico decidió no forzarlo con el marcador ya decidido. La evolución durante los próximos días marcará si puede volver a tener minutos ante el Córdoba.

En ninguno de los tres casos se prevén parones serios. Yeremay apunta al once y la participación de Mulattieri y Gragera dependerá tanto de sus estados físicos como del plan de partido de Hidalgo de cara a Córdoba.