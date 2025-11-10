Mi cuenta

Dépor

El Dépor conocerá este martes a su rival de la segunda ronda copera

El sorteo se celebrará a las 13.00 horas y los blanquiazules cuentan con un 60% de opciones de medirse a un equipo de su misma categoría

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
10/11/2025 19:01
Eddahchouri y Cristian Herrera, durante el partido contra la UD Sámano
Eddahchouri y Cristian Herrera, durante el partido contra la UD Sámano
Fernando Fernández

El Deportivo cumplió el trámite en la primera ronda imponiéndose a la UD Sámano (1-5) y este martes conocerá a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey. Una eliminatoria que volverá a ser a partido único y que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre.

El sorteo tendrá lugar a partir de las 13.00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas (Madrid) y participarán los 56 ganadores de la primera ronda, que conformarán las 28 eliminatorias. 

Yeremay, en un partido contra el Pontevedra de la temporada 2022-2023

Ajustes geográficos en la Copa del Rey: los posibles rivales del Deportivo en la segunda ronda

En el bombo habrá 15 clubes de Primera División (todavía sin Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club), 17 de Segunda, 11 de Primera RFEF, 11 de Segunda RFEF y dos de Tercera RFEF. Estos se dividirán en dos grupos, en función de su situación geográfica (en la primera ronda habían sido cuatro). Esto supondrá que los cinco equipos gallegos (Dépor, Celta, Ourense CF, Racing de Ferrol y Pontevedra) no se enfrentarán a equipos del sur de España. Es decir, a conjuntos de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. 

Dentro de las combinaciones que pueden darse en la extracción de las bolas, el Deportivo cuenta con un 60% de opciones de cruzarse con un equipo de Segunda.De esta forma, los blanquiazules pueden verse las caras con los siguientes: Cultural Leonesa, Burgos, Mirandés, Sporting, Racing de Santander, Eibar, Huesca, Zaragoza o Andorra.

En el caso de que su adversario sea un equipo de su categoría, el orden en el que salgan las bolas durante el sorteo será lo que determine en qué estadio se jugará el partido. Por otra parte, hay un 40% de posibilidades de que su rival sea un equipo de Primera Federación. Los supervivientes son: Racing de Ferrol, Pontevedra, Ponferradina o Sabadell. Existe un 50% de opciones de vivir un derbi gallego, tanto en A Malata como en Pasarón, en el que caso de que el equipo sea de la tercera categoría del fútbol español. Y siempre siendo el estadio del rival de inferior categoría el que acoja el encuentro.

