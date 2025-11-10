El cambio de rol de Luismi: de carta fija para Hidalgo a as en la manga

Luismi Cruz, en el partido frente a la Cultural Leonesa German Barreiros

El fútbol va muy rápido y rara vez las temporadas se desarrollan de forma lineal. Hay idas y venidas, picos y valles que obligan a los entrenadores a reaccionar e, incluso en ocasiones, a tomar decisiones que pueden resultar injustas para con alguna individualidad a cambio de buscar un bien mayor. El colectivo. Es probable que esta sea la sensación de Antonio Hidalgo en las últimas semanas con Luismi Cruz, después de que el andaluz enlazase ante la Cultural Leonesa su tercera jornada en el banquillo.

El estatus del gaditano ha cambiado por completo. Su fichaje en verano disparó las expectativas entre la parroquia blanquiazul, que veía en ese movimiento no solo el potencial propio de hacerse con uno de los mejores de la categoría la temporada anterior, sino el lanzamiento de un mensaje por parte del club herculino al resto de rivales. Los mejores quieren jugar en Riazor y yo tengo la capacidad de traerlos.

El técnico catalán sabía lo que tenía entre manos y desde el primer momento se dispuso a invertir en Luismi y en la sociedad que formaba con Yeremay y Mario Soriano en esa línea de tres cuartos mirada con envidia desde todos los rincones de la Hypertensiones. No rehuyó el reto Luismi, que respondió con buenas actuaciones en pretemporada y una puesta en escena inmejorable en las primeras semanas de competición. En sensaciones, abriendo el campo por la derecha e incluso asumiendo sacrificios defensivos, pero también en números, desde la genial asistencia a Eddahchouri en el estreno en Granada hasta sus dos goles para prender la mecha de la goleada frente al Mirandés.

De un lado a otro

Llegaron entonces las lesiones. Y, sobre todo, la ausencia de resultados. Luismi, que ya había sido carrilero por la derecha y brillado como interior en ese costado, empezó un baile de posiciones provocado por la marcha de Mella al Mundial sub-20 y la lesión de Ximo Navarro. A veces incluso dentro de un mismo encuentro. El gaditano probó también la línea de cal en la izquierda y ocupó posiciones intermedias a pierna natural, situaciones en las que no se le vio igual de cómodo, pero en las que siempre aportaba fluidez y entendimiento del juego.

Y así fue como Hidalgo tomó la decisión. Luismi solo había salido del banquillo en una ocasión, en la segunda jornada ante el Leganés. Pero después de cuatro partidos sin ganar y, curiosamente, tras disputar el único partido completo como blanquiazul, le tocó su ración de banquillo. La derrota ante el Racing de Santander provocó decisiones drásticas por parte del técnico, que ante el Valladolid agitó el ataque dándole su puesto a Stoichkov y frente al Zaragoza optó directamente por prescindir de ambos para añadir una pieza más al centro del campo con la entrada de José Gragera.

As en la manga

Es así como en las últimas semanas, Luismi Cruz ha tenido que cambiar el chip. De flamante fichaje y titular indiscutible, a suplente de lujo. Y el andaluz ha asumido ese rol de as en la manga de Antonio Hidalgo con una entereza notable. Ante el Valladolid puso el poco fútbol que se vio de un grupo bloqueado por la situación ante un rival con 10 jugadores, liderando una última carga con más corazón que cabeza hasta encontrar el empate en el penalti VAR a Eddahchouri. Tuvo menos tiempo frente al Zaragoza, en este caso para terminar de enfriar el encuentro después de gol de Mella.

Aunque quizá la mejor muestra de que Luismi no ha dicho su última palabra este curso es su actuación en la Copa del Rey. Fue el encargado de liderar la segunda unidad ante el Sámano y lejos de desprender la sensación de que le habían colocado un marrón, el zurdo asumió galones y tiró del carro, siendo de los pocos que mostró estar en todo momento por encima de un rival que juega dos categorías por debajo.

El sábado ante la Cultural su teléfono sonó de nuevo en la segunda parte. Estaba el partido controlado, pero peligroso al mismo tiempo con un Dépor que dominaba y al que le estaba faltando decisión en los metros finales. Lo arregló Luismi. Después de mover el balón de un lado a otro, Mario Soriano lo encontró en el centro del campo y su primera decisión fue iniciar una carrera hacia la portería que sorprendió a la zaga leonesa. Cuando ya había atraído suficientes miradas, le regaló el gol a Eddahchouri para sumar la tercera asistencia de la temporada y volver a levantar la mano para que el entrenador sepa que está para lo que sea.