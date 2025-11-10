Arnau Comas corre hacia la fiabilidad

Arnau Comas, en el Deportivo-Valladolid QUINTANA

La reciente crisis de juego y resultados del Deportivo ha llevado a Antonio Hidalgo a realizar varios cambios en el once que algunos futbolistas están aprovechando. Uno de esos ejemplos es Arnau Comas, que después de iniciar la temporada como titular y perder el sitio por bajo rendimiento, ha recuperado el puesto y empieza a consolidarse en la línea de cobertura.

El central catalán contó con la confianza del técnico en las tres primeras jornadas, pero después no volvió a ser de la partida ante la jornada 9 en Málaga, a un partido en La Rosaleda al que el Dépor acudió asolado por las bajas. No salió demasiado bien. La alternativa volvió a llegarle semanas después en la Copa del Rey, donde a pesar del fuerte golpe que se llevó en una mala caída, convenció al preparador blanquiazul de que volvía a estar listo para defender la portería de Germán desde el saque inicial.

Lo hizo en Zaragoza y también contra la Cultural Leonesa, ambos partidos en los que el Dépor acabó sin encajar. La mejor noticia para Comas, además, es que el pasado sábado pudo además terminar el encuentro. Este logro no debería ser destacable en un central, acostumbrados a permanecer en el campo los 90 minutos en prácticamente todos los encuentros, pero estaba siendo una barrera inalcanzable para él. El sábado encadenó su sexta titularidad del curso, pero hasta el momento solo ha sido capaz de estar sobre el césped de principio a fin en dos jornadas. Esta última, y la de la derrota frente al Málaga.

Y en esta ocasión lo hizo no sin tener que apretar los dientes para completar el objetivo. Porque después del aparatoso golpe de la Copa, frente a la Cultural también tuvo un tramo final accidentado. Primero teniendo que pedir ayuda a sus compañeros por unos calambres tras una acción defensiva. La otra, todavía más dura, en un encontronazo con Germán Parreño en un balón aéreo. Comas tuvo que ser atendido por los servicios médicos del club, pero no pidió el cambio y terminó el partido de pie sobre el terreno de juego.

Dani Barcia, en blanco

En este tipo de historias de entradas y salidas de los equipos siempre hay dos caras opuestas. Vasos comunicantes que dibujan una mueca triste en la otra parte. Esa parte en este caso se llama Dani Barcia. Tras un inicio irregular, en el que combinó grandes actuaciones con partidos en los que cometió errores, el central de O Temple se ha visto relegado al banquillo desde el penalti que cometió en el partido contra el Valladolid.

Frente al Zaragoza salió en los últimos minutos, precisamente por Comas, para proteger el resultado en los minutos finales. Ante el Cultural directamente se quedó en blanco por primera vez en lo que va de temporada.