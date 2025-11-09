Máxima efectividad mientras vuelve el brillo: tres tiros a puerta, tres goles

Los jugadores del Deportivo celebran el 0-2 ante la Cultural Leonesa, obra de Soriano Germán Barreiros

El Deportivo reencontró lo que había perdido en las últimas semanas: la puntería. El equipo de Antonio Hidalgo no fue brillante ni especialmente dominante, pero recuperó la contundencia en el área rival que había echado de menos en el último mes y medio. Tres disparos entre los tres palos, tres goles. Una efectividad total que explica el 3-0 en Riazor y que devuelve al Dépor la contundencia que había caracterizado su mejor tramo del curso.

“Hemos sido muy efectivos, sobre todo especialmente en la primera parte, cuando no estábamos cómodos con el balón. Estoy contento con el control de la segunda parte, que nos hemos instalado más tiempo en campo contrario y ha sido una victoria merecida”, comentó Antonio Hidalgo sobre la puntería del Dépor en el primer acto y la gestión de la ventaja en la segunda mitad.

La primera parte fue el resumen perfecto de esa recuperación de la efectividad. El Deportivo solo remató dos veces en todo el primer acto… y marcó las dos. Primero, Zakaria Eddahchouri aprovechó un error grave de Rodri Suárez en un pase atrás a Edgar Badía para robar, regatear al portero visitante y marcar a puerta vacía. Minutos después, un mal pase de Thiago Ojeda rebotó en Yayo y el propio Eddahchouri cazó el balón muerto. El neerlandés asistió a Mario Soriano, que conectó un tiro cruzado con precisión, imposible para el portero del equipo leonés. Dos llegadas con peligro, dos goles. La fiabilidad que había desaparecido durante semanas regresó cuando el equipo más la necesitaba.

Ya en la segunda mitad, el Dépor remató siete veces más, aunque solo una entre los tres palos. Y así llegó el tercer tanto, obra de nuevo de Zaka, tras una contra que condujo Luismi Cruz y que el delantero culminó con un golpeo cruzado impecable. El Deportivo no permitió que Badía se luciera, ya que en los tres disparos que fueron a portería no pudo hacer nada. Eficacia máxima en un encuentro que, por ocasiones, fue más parejo de lo que reflejó el marcador.

Coincidiendo con la racha sin victorias, el conjunto coruñés había perdido esa precisión que le daba tanto rédito en el arranque de temporada. Durante los encuentros ante Eibar (1-1), Almería (1-1), Málaga (3-0), Racing de Santander (2-1) y Valladolid (1-1), además del triunfo ante el Zaragoza (0-2), el Dépor acumuló 69 tiros totales, 23 de ellos a portería, para solo cinco goles. Un promedio de 0,07 tantos por disparo, muy alejado del ritmo de las primeras jornadas. El equipo seguía generando, pero sin veneno. Contra la Cultural, en cambio, regresó la pegada mientras el equipo coruñés gana tiempo mientras trata de recuperar también el juego fluido de las primeras jornadas.

La visión de José Ángel

El propio José Ángel Jurado, que entró tras el descanso por la lesión de Gragera, subrayó la diferencia entre ambos tiempos y la tranquilidad que le dio al Dépor adelantarse pronto. “Cuando vas 2-0, el rival se desajusta porque necesita atacar y eso te permite encontrar más espacios y tener más control”, explicó el centrocampista, satisfecho con el modo en que el equipo gestionó la ventaja. “En general hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos”, añadió el andaluz.

El triunfo dejó también la segunda portería a cero consecutiva, la quinta de la temporada, un aspecto que José Ángel considera determinante: “Los equipos que acaban arriba son los que menos encajan. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo tanto ofensiva como defensivamente”.

En el plano personal, José Ángel reconoció su satisfacción por volver a sumar minutos. “Llevaba tiempo sin jugar tanto y estoy contento. Ahora solo quiero aprovechar cada oportunidad que me dé el técnico”, apuntó el pivote en un día en el que el Dépor no firmó su mejor partido, pero sí uno de los más contundentes en lo que va de curso. La portería quedó a cero, el equipo sigue creciendo sin necesidad de brillar y volvió la efectividad, que no es poco.