Las tres claves del Dépor-Cultural, por Carlos Brizzola

El exjugador blanquiazul y extécnico analiza la victoria contra el cuadro leonés

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
09/11/2025 09:18
Lucas Noubi conduce el balón durante un momento del partido
Lucas Noubi conduce el balón durante un momento del partido
Patricia G. Fraga

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola tras el triunfo del Dépor ante la Cultural Leonesa. 

Quince minutos de espera

El Dépor necesitó un cuarto de hora para aproximarse a la portería rival. Y en su primer remate a puerta llega al 1-0. Eddahchouri aprovechó un grave error de Rodri para regatear a Badia y batirlo. Y tras un nuevo error en la salida de balón del rival la pelota fue a ‘Zaka’, este a Soriano y 2-0 para el Dépor.

Un 2-0 engañoso

La Cultural tiró ocho tiros veces a puerta en la primera parte, con cuatro paradas de Germán. Y por eso en la segunda el Dépor salió más enchufado y con la idea de sentenciar. Entró José Ángel y se hizo dueño de la parcela central. El 3-0 de ‘Zaka’, tras una buena jugada de Luismi, sentenció el choque.

Duelo clave

Era un partido importante para continuar en esta racha ganadora, mirar al futuro con optimismo y con el equipo enganchado entre los primeros. Tres puntos, portería a cero en los últimos dos partidos y marcando un total de cinco goles. ‘Zaka’, el hombre del encuentro, dos tantos y una asistencia.

