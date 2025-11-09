El doble pivote del ascenso vuelve a escena por primera vez en la 2025-26

Villares y José Ángel, durante un partido en Riazor Patricia G. Fraga

El Deportivo recuperó ante la Cultural Leonesa una imagen que llevaba tiempo sin verse, la de José Ángel y Villares compartiendo el centro del campo. Es la primera vez que coinciden en el campo esta temporada. José Ángel había debutado en esta 2025-26 contra el Almería, precisamente, sustituyendo a Villares en el minuto 89, y en la jornada siguiente, ante el Málaga en La Rosaleda, el vilalbés fue cambiado al descanso y el andaluz disputó los últimos 18 minutos.

Contra la Cultural, por fin, protagonizaron su 59º partido juntos desde que Jurado recaló en el Dépor en el verano de 2023. Se conocen de memoria y se nota. Esa compenetración fue una de las claves del ascenso y de los mejores momentos del equipo en los últimos dos años.

La entrada de José Ángel al descanso, en lugar de Gragera, reactivó el doble pivote del ascenso y mejoró el rendimiento del equipo. El Deportivo ganó fluidez, equilibrio y un mayor control del juego. Para José Ángel, además, fue la primera vez en meses que pudo disputar una parte completa con continuidad, después de una larga recuperación por una pubalgia y varios contratiempos posteriores a la operación.

La situación abre nuevas opciones para Antonio Hidalgo. Dependiendo de la evolución del golpe sufrido por Gragera en el tobillo, pero también del rendimiento del propio José Ángel, el técnico podría recuperar una fórmula conocida. El doble pivote José Ángel-Villares fue uno de los pilares del ascenso a Segunda en la 2023-24 y, tras la prueba ante la Cultural, sigue siendo una opción viable.

Claves en el ascenso

El tándem se consolidó en el 1-4-2-3-1 de Imanol Idiakez que llevó al equipo de regreso al fútbol profesional. José Ángel ofrecía pausa, claridad y salida limpia desde atrás; Villares aportaba energía, llegada y presión. En la siguiente campaña, ya en Segunda, el Dépor reforzó el mediocampo, pero la pareja volvió a coincidir en el campo en los mejores momentos del curso, sobre todo a comienzos de 2025, cuando Óscar Gilsanz recuperó a Jurado tras una lesión y le dio galones.

Su sociedad se sostuvo tanto por sus cualidades complementarias como por una comprensión mutua labrada a lo largo de dos años. José Ángel llegó al Deportivo en el verano de 2023 y enseguida se adaptó al club y a la ciudad. Villares, que había pasado por varias posiciones en el campo, encontró en él un socio ideal para asentarse en la medular. Juntos dieron al equipo una estructura reconocible.

En el actual Deportivo de Hidalgo, la baja prolongada de Jurado y la presencia de Gragera parecía haber desplazado esa posibilidad, pero el partido ante la Cultural recordó los buenos momentos de la dupla. El técnico deberá decidir ahora si espera la recuperación de Gragera para reinstalar su mediocampo más utilizado en este inicio de curso o si mantiene la apuesta por el doble pivote del ascenso.