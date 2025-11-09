El Dépor y la influencia ofensiva de Ainhoa se ponen a prueba ante el Barça en el peor escenario posible

Ainhoa Marín durante el partido contra el Madrid CFF en Riazor Germán Barreiros

El Deportivo afronta este domingo en el Johan Cruyff (12.00 horas, DAZn) el reto más exigente de la temporada. Cierra una semana con tres partidos lejos de casa y lo hace ante el rival más poderoso de la Liga F, un Barcelona que apenas ha concedido dos derrotas como local en Liga desde que inauguró su estadio en 2019. El conjunto coruñés llega al encuentro tras caer en Ipurua frente al Eibar, pero con el impulso moral de su reciente triunfo copero ante el Guiniguada Apolinario (1-3), que sirvió para reforzar la confianza del grupo. La única baja confirmada es la de Paula Monteagudo, que sufrió esta semana una rotura en la fascia plantar del pie derecho.

El Barça, que perdió la pasada jornada en San Sebastián (1-0) poniendo fin a una racha de 166 partidos consecutivos marcando, recupera a Ewa Pajor y Kika Nazareth, aunque mantiene fuera a Salma Paralluelo y Patri Guijarro.

Ainhoa, líder del ataque

Al Deportivo no le están saliendo del todo bien las cosas. Sin embargo, en sus filas hay una jugadora que no deja de brillar: Ainhoa Marín. La catalana no ha levantado el pie del acelerador y el juego ofensivo blanquiazul gira en torno a ella.

Es la segunda jugadora de la máxima competición española que más regates intenta, según la Liga F. Solo la supera Elena Julve. Precisamente la extremo del Badalona Women fue su perseguidora en este mismo parámetro en la campaña pasada. La jugadora del Dépor ha buscado un total de 39 regates en 9 jornadas (4,33 por partido).

No es solo una de las que más lo intenta, sino que también es una de las que más lo logra. A pesar de contar, en la mayoría de los encuentros, con una vigilancia constante, la capacidad que tiene para ser imprevisible le ha permitido completar un total de 21 regates y ya es tercera en el ranking. Por encima, aunque por poco, están la propia Elena Julve (26) y Sakina Ouzraoui (23), del Costa Adeje Tenerife.

Dependencia en los goles

Sus regates suelen ir acompañados de resultados. Así es que, de las siete dianas que acumula el Deportivo en su casillero, cinco llevan el sello de Ainhoa. O lo que es lo mismo, el 71% de los goles cosechados por el conjunto coruñés tienen destellos de la catalana.

Su primer gol de esta temporada llegó en la tercera fecha liguera. Fue además para sellar la primera victoria del curso, ante el Athletic en Riazor. Ella se lo guisó y ella se lo comió. Con la ayuda de Bárbara, eso sí. Elena despejó un balón desde su propia área y Ainhoa ganó el balón ella sola. A pesar de su baja estatura, hizo valer su fuerza para imponerse a Landaluze y poner la directa hacia la portería. Bárbara le sirvió de apoyo en la contra para convertir el tuya-mía en gol.

Dos fines de semana más tarde, otra vez en Riazor, Monteagudo marcó su primer tanto en el fútbol profesional contra el Madrid CFF. Cómo no, con el sello de la ‘14’ blanquiazul. Esta vez recibió en banda derecha, condujo hacia dentro y atrajo a Poljak, Ángela Sosa y Marina Rivas. Hasta tres futbolistas pendientes de ella. Pero ninguna evitó la diablura. Monte tiró el desmarque y, con un pase propio de su calidad que le permitió superar dos líneas a la vez, dejó a la canterana sola ante Belén de Gracia.

No es imposible, pero casi: el Barça, rival del Dépor, solo pierde un 2,47% de sus partidos como local desde la 2019-20 Más información

No sería el primer gol de Monte con la firma de Ainhoa. Una jornada después, en la visita al Alhama, Ainhoa volvió a hacer de las suyas. Con un regate que parecía fácil, dejó atrás a su marca para, con un pase atrás, asistir a la lateral.

Contra el DUX Logroño, el Deportivo logró dos dianas. Las dos con el sello de la catalana. El primero llegó merced a una presión de Bárbara que le permitió recuperar el esférico en la frontal del área. De primeras se la cedió a Ainhoa y esta, sola delante de Miralles, no perdonó. El segundo fue obra de Millene. Pero la acción que dio al Dépor la posibilidad de hacer gol desde el punto de penalti se dio gracias a la fe ciega de la ‘14’, que presionó a la portera de Castellón hasta impedir su despeje en largo. El rechace le cayó a Bárbara, que intentó centrar con la fortuna de que el esférico le dio en el brazo a Rebeca.

Ainhoa demuestra en cada jornada su autosuficiencia. De sus botas nace gran parte del peligro ofensivo del Dépor y los equipos rivales lo saben. Tanto que no es la primera vez que hasta tres futbolistas contrarias están pendientes de la catalana. Además, para fortuna del equipo coruñés, su mejor aliada, Millene, parece estar más que recuperada.

Más problemas para Fran Alonso: Tres meses sin Paula Monteagudo Más información

El rendimiento de Ainhoa parece no tener límite. De hecho, va camino de superar sus cifras personales de la campaña anterior. Finalizó la temporada 2024-25 con tres dianas y seis asistencias en 29 partidos. Siempre y cuando las lesiones la respeten, semeja impensable que esos números no se queden cortos. En apenas nueve encuentros, la extremo blanquiazul ya suma dos tantos y dos asistencias.

Eso sí, Ainhoa y el Dépor afrontan ante el “todopoderoso Barça”, como lo calificó Fran Alonso, una prueba de fuego tanto para la confianza colectiva como para la influencia ofensiva de la jugadora catalana, que tendrá que hacer su magia en el peor escenario posible.