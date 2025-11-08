La Previa | El Dépor quiere mantener la sonrisa

David Mella celebra su gol ante el Zaragoza Fernando Fernández

"Ganar lo cambia todo, el estado de ánimo, la visión. Veníamos de una racha complicada y queríamos salir cuanto antes", afirma Antonio Hidalgo ante el duelo que afrontará el Deportivo esta tarde en Riazor (18.30 horas) frente a la Cultural Leonesa.

La victoria del pasado domingo en Zaragoza (0-2) cortó una racha de los blanquiazules de cinco jornadas sin saborear la victoria. Eso ya queda en el olvido. El triunfo ante el cuadro aragonés —además, con buen juego y el mejor Yeremay de la temporada— devolvió a los herculinos a puestos de playoff y ha retornado la ilusión y la confianza al entorno.

Ahora queda que el Dépor refrende esa recuperación poniendo el punto y final también a su bache en Riazor, donde no gana desde el pasado 19 de septiembre, cuando se exhibió ante el Huesca (4-0). Cierto es que, desde entonces, solo ha habido dos partidos en terreno coruñés, donde el Almería (1-1) y el Valladolid (1-1) lograron sumar. El cuadro pucelano fue el último visitante y dejó un mal regusto entre la afición blanquiazul por la horrible primera parte de la escuadra deportivista.

Hidalgo exigió “más intensidad” a los suyos tras el duelo con los castellanos. El técnico dio un golpe sobre la mesa y su escuadra respondió con un 1-5 en la Copa frente a la UD Sámano y con la victoria en Zaragoza en un encuentro en el que el líder del Deportivo recuperó la sonrisa.

“El míster me pidió que disfrutase, que no pasa nada por perder un balón y me quedé con eso, vine y disfruté”, manifestó Yeremay tras el 0-2 ante los maños. El ‘10’ reconoció que la presión le ha pasado factura en el inicio de curso. “Me exijo mucho y eso, a veces, te pasa factura y está bien exigirme, pero tampoco una locura”, confesó el canario, que una vez que se ha soltado y ha recuperado su mejor versión, está listo para hacer vibrar al público de Riazor como él sabe hacerlo. Además, lo hará después de haber sido nombrado en los Premios AFE como el mejor futbolista de Segunda del curso 2024-25.

La duda de Mulattieri

“Se ha ganado el respeto del fútbol español”, afirma el preparador deportivista sobre el ‘10’, estandarte de un equipo que podría repetir la alineación del pasado fin de semana, ya que Mulattieri, aunque “tuvo buenas sensaciones” los últimos días, se ha ejercitado al margen la mayor parte de la semana, debido a las molestias leves en el aductor que le impidieron jugar en Zaragoza. “Vamos a ver qué riesgos queremos asumir”, indicó Hidalgo.

El estratega del cuadro coruñés mantiene las bajas de los laterales Ximo y Escudero, así que de nuevo parece reservado el costado izquierdo para Quagliata, mientras que Noubi apunta a la diestra por tercera jornada consecutiva, tras su buen papel en Zaragoza.

En el eje de la zaga, Dani Barcia podría sentarse en el banquillo por segundo encuentro consecutivo, después de que Hidalgo se decantara la pasada semana por la pareja Comas-Loureiro, que ofreció un buen rendimiento en un duelo en el que el Deportivo dejó la portería a cero por primera vez después de cinco jornadas seguidas en las que encajó al menos un gol.

Un rival al alza

La Cultural Leonesa ha ganado tres de los seis partidos que ha disputado desde que Ziganda sucedió a Raúl Llona en el banquillo. Dos de ellos, a domicilio, en Valladolid y Zaragoza.

Eso sí, los leoneses visitan Riazor sin su mejor jugador, Luis Chacón, cedido por el Dépor y que no podrá enfrentarse a los blanquiazules por la cláusula del miedo