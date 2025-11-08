Hidalgo, sobre Yeremay: “Lleva arrastrando dolor varias semanas y ha tenido otro golpe”

Yeremay, ante Rodri Suárez durante el Dépor-Cultural Leonesa Patricia G. Fraga

Yeremay encendió las alarmas del deportivismo cuando pidió el cambio en el minuto 69 del partido ante la Cultural Leonesa en Riazor. El canario, que se retiró con molestias en el tobillo y ligeros gestos de dolor, fue sustituido por Luismi Cruz. Antonio Hidalgo explicó después que el extremo “lleva arrastrando un dolor varias semanas” y que el golpe que recibió durante el encuentro aumentó esas molestias.

“Yere ha tenido un problema de tobillo. Lleva arrastrando un dolor varias semanas. Ha tenido otro golpe y le molestaba bastante. Ha pedido el cambio y tal y como estaba el partido, he decidido ser precavido. A partir de ahí, veremos cómo va evolucionando”, comentó el entrenador blanquiazul.

La crónica | El Deportivo sigue ganando tiempo (3-0) Más información

El ‘10’ del Deportivo había pasado bastante inadvertido durante la primera mitad, pero en el arranque de la segunda se encendió y firmó los minutos más vistosos del encuentro al protagonizar un par de acciones marca de la casa. Primero, un caño tras una pisadita hacia atrás, en modo fútbol sala. Y acto seguido, una espectacular vaselina desde la frontal que se estrelló en el larguero.

Yeremay suma ya cuatro goles y dos asistencias esta temporada, en una semana especial para él, tras ser elegido mejor jugador de Segunda División 2024-25 en los Premios AFE. Su evolución en los próximos días marcará si puede estar disponible para el partido del domingo en El Arcángel (18.30 horas) ante el Córdoba.

Gragera, otro cambio forzado

Hidalgo también explicó la sustitución de José Gragera, que fue reemplazado por José Ángel al descanso. El técnico detalló que el mediocentro sufrió un golpe muy pronto y que no pudo continuar en la segunda mitad: “José (Gragera) ha tenido esa situación de un golpe en el minuto 5 y, a partir de ahí, tenía el tobillo bastante inflamado. Ha intentado probar, pero cuando ha dado cuatro pasos se ha dado cuenta de que no podía, y hemos decidido hacer el cambio”.