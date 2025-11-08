Hidalgo: "La mala racha está finiquitada, seguro"

Antonio Hidalgo, en Riazor Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo valora el 3-0 a la Cultural Leonesa como la confirmación de una nueva racha positiva deportivista, que arrancó la pasada semana en Zaragoza con el 0-2. Olvidadas quedan ya las cinco jornadas que encadenaron los blanquiazules sin ganar antes de ese triunfo en tierras aragonesas. "Finiquitada, seguro", respondió este sábado el técnico del Deportivo en la sala de prensa de Riazor cuando se le preguntó por la reacción del equipo y la mala racha dejada atrás.

Segunda victoria seguida:

“Contento porque en esta categoría sumar de tres es vital para conseguir objetivos. En los primeros 20 minutos hemos estado acertados en la presión, nos hemos metido con ventaja de dos goles y hemos estado algo desajustados. En la segunda parte hemos estado más metidos y el equipo se ha encontrado más cómodo”.

Cambio de Gragera en el descanso:

“José ha tenido esa situación de un golpe en el minuto 5 y, a partir de ahí, tenía el tobillo bastante inflamado, ha intentado probar, pero cuando ha dado cuatro pasos, se ha dado cuenta de que no podía y hemos decidido hacer el cambio".

Tres remates a puerta y tres goles:

"Hemos sido muy efectivos, sobre todo especialmente en la primera parte, cuando no estábamos cómodos con el balón. Contento con el control de la segunda parte, que nos hemos instalado más tiempo en campo contrario y ha sido una victoria merecida".

Plan de partido:

“Intentamos ir tomando decisiones dependiendo de lo que va pasando. Hemos ido saltando a sitios que no tocaban. Han tenido una ocasión clara y hemos ajustado alguna situación en el momento sin balón y, a partir de ahí, hemos estado más cómodos, hemos encontrado el tercer gol y hemos controlado el partido".

Dos goles de Eddahchouri:

"Los delanteros viven del gol, Zaka está haciendo un gran trabajo y es un jugador con mucha determinación en el gol, siempre trabajador, profesional. Los delanteros viven del gol, nos está dando muchísimo con y sin, tenemos que seguir ajustando cosas, pero muy contentos con su rendimiento".

Yeremay:

“Al final, Yere ha tenido un problema en el tobillo, lleva varias semanas arrastrando un dolor en el tobillo, ha tenido un golpe ahí y le molestaba bastante. Situaciones que, tal y como estaba el partido, hemos decidido estar más precavidos, luego veremos cómo va evolucionando".

Mejoría tras el descanso:

"El equipo me ha gustado más en la segunda parte que en la primera. Tenemos que seguir dando pasos hacia delante en otros aspectos".

Presión de la Cultural:

"Las mismas situaciones de la primera parte se encontraron en la segunda, en el tipo de presión que te manda la Cultu. En la primera, no hemos sido capaces de jugar hacia delante. El balón volvía hacia atrás y con esa ventaja, a veces te cuesta un poco más, pero con la salida de José Ángel, que es un jugador con talento, que te da esa pausa, hemos conseguido encontrar el balón para ser dominadores".

Mala racha superada:

“Finiquitada, seguro. En el devenir del entrenador, seguir mirando hacia delante, mirando la solidez para en el partido de la próxima semana seguir siendo sólidos y tener pegada. Hemos encontrado esa solidez, que es importante. Saber cuándo sí y cuándo no tenemos que presionar. Contento por ese salto de volver a encontrar pequeños detalles que podemos seguir ajustando de la primera parte a la segunda. Hemos concedido muy poco en la segunda parte y ahora a descansar un poco".

Buscar que el balón llegue más a los jugadores talentosos:

“Poco a poco ellos se van encontrando más cómodos. Cuanto más pase el balón por los jugadores de talento, del último tercio, y a sí lo van a sentir los rivales. Así lo hemos sentido. Los jugadores están en esa situación y somos conscientes y los rivales son conscientes de que tenemos una pegada tremenda. Tenemos que seguir ajustando y hacerles llegar las más veces posibles el balón".

El equipo se instala en el segundo puesto, de manera provisional:

"Esto va de seguir sumando puntos, tenemos 23, que es una muy buena cifra. Sabéis qué difícil es la categoría, aunque cada pequeño detalle en cada acción de los partidos se puede decantar de un lado u otro. A partir de ahí, seguir creciendo en todo para seguir sumando victorias de tres, que es lo importante en esta categoría".