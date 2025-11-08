El once del Dépor ante la Cultural Leonesa German Barreiros

Estas son las notas del Dépor tras el triunfo ante la Cultural Leonesa (3-0).

GERMÁN. Seguro (6): Bien en sendos disparos de Diallo y Justo. Menos trabajo en la segunda parte. Bien en la anticipación. Sobrio. En una salida de su arco chocó con Comas.

NOUBI. A más (6): Algunas pérdidas con peligro. Atento al corte y para evitar disparos. Subió líneas y ayudó más en ataque. Condujo con criterio y ayudar en la salida de balón.

COMAS. Sin complicarse (6): Tuvo trabajo con Manu Justo, muy móvil en el área. En la segunda también tuvo sus más y sus menos con Paco Cortés. Se llevó un golpe tras una salida de Germán bajo palos.

LOUREIRO. Seriedad (6): Repitió como central zurdo. Rompió líneas en algunos momentos del partido. No se complicó y cumplió de nuevo en la izquierda.

QUAGLIATA. Polivalente (7): Expeditivo y sumándose al ataque siempre que pudo. Buscó a Yeremay en el pase en largo. Se afanó en labores defensivas.

GRAGERA. Irregular (6): No siempre bajó a hacer las coberturas y el equipo lo notó. Tuvo problemas para imponerse en la medular. Se llevó un golpe en la última jugada del primer acto y fue uno de los cambios al descanso.

VILLARES. De menos a más (6): Tuvo un encontronazo con Barzic, que le reclamó juego peligroso. Muy desaparecido en la primera parte. Mejoró con José Ángel, subiendo más a ayudar en ataque y peinando varios balones.

MELLA. Menos participativo (6): Poca presencia en la primera parte, más presente en trabajo de contención. Dio un paso adelante en la segunda, aunque con menos electricidad que en otros partidos. Fue sustituido a la vez que Yeremay.

SORIANO. Timón (7): Uno de los que más lo intentó en la primera parte. Hizo el segundo, tras una buena asistencia de Zakaria. Bajó a ayudar en la salida de balón y se multiplicó en el campo.

YEREMAY. Intermitente (6): Muy vigilado en el primer acto, muchas veces le hicieron dos contra uno por su banda. Apareció mucho más en la segunda. El palo, tras vaselina, impidió su gol. Firmó un caño de jugón. Acabó pidiendo el cambio.

EL MEJOR. EDDAHCHOURI. Asistente y bigoleador (8): Marcó un gol de pillo, tras aprovecharse de una mala cesión de la defensa de la Cultural. Robó el balón y asistió a Soriano en el 0-2. Cayó en ocasiones en fuera de juego. Marcó el tercero, tras una gran asistencia de Luismi. Dos goles y una asistencia para el actual pichichi de Segunda.

LOS CAMBIOS

JOSÉ ÁNGEL (8): Entró por Gragera. El Dépor mejoró mucho con él en el campo.

LUISMI (6): Dio la asistencia a Zakaria para el tercer tanto. Aportó un punto de velocidad al equipo.

STOICHKOV (5): Trató de sumar en ataque.

HERRERA (5): Intentó marcar con un disparo muy lejano.

PATIÑO (-): Entró en la recta final. Sin tiempo.