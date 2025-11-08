Eddahchouri responde a la soledad con números que valen oro

Zakaria Eddahchouri, rematando a gol el 3-0 del Deportivo ante la Cultural Germán Barreiros

Perdió el sitio tras el partido en Málaga, en el que el contador de la pugna entre los delanteros se puso de nuevo a cero. Pero la lesión de Samuele Mulattieri en el aductor le volvió a dar una nueva oportunidad para reivindicarse. Primero, en Copa. Luego en Zaragoza. Y ahora, contra la Cultural Leonesa, el rival ante el que Zakaria Eddahchouri aprovechó su 'soledad' y agarró con creces la ocasión pintiparada. No solo para aferrarse al once inicial, sino para volver a colocarse como máximo artillero de la Liga Hypermotion.

Suma ya siete tantos en su cuenta particular el neerlandés, después de los dos que logró añadir a su currículum ante la Cultural Leonesa. La visita del conjunto leonés fue el bálsamo para romper una sequía en liga que se iba más allá de los 340 minutos de competición y el mes y medio en el calendario.

Más allá del tanto frente al Sámano, el ariete no gritaba gol desde el feliz encuentro contra el Huesca, en el que además de ser suplente, vio cómo previamente parte del protagonismo fue para Mulattieri, ariete capaz de destrozar a la defensa rival. Aquello fue el 19 de septiembre.

Sin la competencia del italiano en los dos últimos encuentros de liga -por mucho que contra la Cultu entrase en la lista e incluso calentase-, el delantero neerlandés hizo saltar por los aires este sábado un partido que no tenía nada. A falta de juego, puntualidad. Fiel reflejo del propio Zaka, un ariete que quizá no aporta demasiados intangibles ni suma mucho fuera del área, pero supura veneno cuando tiene el arco de frente y agarra el balón con su pie derecho.

La efectividad fue él

Dos remates del Deportivo, dos goles del Deportivo en la primera mitad. Ambos con protagonismo total del '9' del Deportivo, que estuvo tremendamente afilado para detectar la inocencia de la Cultural Leonesa.

Primero, se activó rápidamente cuando Rodri Suárez recibió el balón tras recuperar la Cultu un envío interior a Villares. Eddahchouri previó las intenciones del capitán culturalista y anticipó el pase al meta Edgar Badía para robar la cartera en área rival. Con su control orientado, driblar al portero catalán para rematar a placer con la izquierda, sin ni siquiera tener que referenciar la portería con la mirada.

Apenas se había sobrepasado el cuarto de hora y el neerlandés ya había asestado la primera puñalada. “Son situaciones trabajadas en las que hay que ponerse entre medias, acosando al portero rival. Tenemos que seguir leyendo cuándo ir o cuando no para que no te hagan ocasiones”, explicaba Antonio Hidalgo sobre esa presión que estaba trabajada y que debe ser bien interpretada.

Zaka anduvo pillo para cazar la imprudencia de la Cultural en el 1-0 y se encontraba en el sitio correcto para comandar también el 2-0. El Deportivo presionó a Thiago Ojeda y el generador de juego visitante trató de sacar el balón hacia su banda izquierda. Pero su golpeo rebotó en Yayo y le cayó al punta de ascendencia marroquí, que encaró con tiempo y espacio a Barzic y vio cómo Mario Soriano aparecía por su derecha para regalarle una línea de pase con vía directa a la finalización. Conducir, dividir y filtrar para que el madrileño hiciese el segundo. El manual del contragolpe letra por letra. Zaka para Mario y adentro. Como en Granada, pero por la vía rápida.

El exjugador del Telstar sumaba su tercera asistencia del curso con el pase de gol a Soriano según los registros oficiales de LaLiga, que cuenta no solo el pase de Los Cármenes, sino también la habilitación a Yeremay Hernández en el centro del campo para lanzar al genio canario hacia su obra de arte contra el Almería. Y así, se acercaba a las dobles figuras en goles más asistencias, una meta que certificó en la segunda parte.

La crónica | El Deportivo sigue ganando tiempo (3-0) Más información

Eddahchouri había impulsado al Deportivo hacia la tranquilidad en una primera parte pobre, pero todavía se había guardado una bala para culminar su particular 'hat-trick' estadístico cara a puerta.

No sucedió en cuanto a goles anotados por él, pues Hidalgo le dio descanso en el minuto 78 cuando ya llevaba dos, pero sí en cuanto a participación directa.

Porque en el 75, el '9' se escoró a la derecha para perfilarse hacia el gol en cuanto Luismi Cruz recibió entre líneas. Se abrió hueco, recibió al costado del lateral Hinojo y fusiló. Tac-tac. Control hacia delante que le escoró pero, a la vez, le acercó a portería y trallazo cruzado. Dos goles y una asistencia. Ya suma diez en total.

Así, con su séptima diana del curso, con la que dejaba atrás la ocasión marrada a puerta vacía en el rechace de la vaselina al larguero de Yeremay. Su único punto negro en un partido que hizo estallar a base de estilete.